Sanremo, torna il “Caffè Letterario”: domenica al Des Anglais la rassegna dedicata alla letteratura tedesca contemporanea

L’Istituto Italo-Tedesco (ICIT) di Imperia torna a Sanremo con un nuovo appuntamento culturale dedicato alla letteratura tedesca contemporanea. Domenica 30 novembre, alle ore 16.30, il Grand Hotel & Des Anglais ospiterà la terza edizione del “Unser literarisches Café – Caffè Letterario”, un evento che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi un proprio spazio nel calendario culturale cittadino e che torna con il patrocinio del Comune di Sanremo e in collaborazione con il Goethe-Institut.

L’obiettivo dell’iniziativa è presentare al pubblico opere e autori della narrativa tedesca più recente, uscendo dal recinto dei grandi classici e portando l’attenzione su temi letterari, filosofici, storici e culturali legati alla contemporaneità. Tre relatrici — Lucinda Buja, Rossella Masper e Francesca Rotta Gentile — guideranno la rassegna attraverso alcuni romanzi selezionati tra una quarantina di titoli scelti dall’ICIT per significatività e per la presenza della traduzione italiana, rendendo l’incontro accessibile a tutti.

L’evento conferma inoltre una collaborazione ormai consolidata con il territorio. L’Istituto di Cultura Italo-Tedesco opera nella provincia da anni, promuovendo lingua e cultura tedesca ed è partner del Consolato Generale di Germania e del Goethe-Institut. Dopo il buon riscontro delle precedenti edizioni, il Caffè Letterario torna nella cornice del Des Anglais grazie anche alla positiva accoglienza dell’amministrazione comunale.

Un ruolo importante sarà svolto anche dalle scuole del territorio. L’intrattenimento musicale è affidato agli studenti del Liceo Musicale “G. D. Cassini” di Sanremo, mentre l’accoglienza degli ospiti sarà curata dalle studentesse del Tecnico Turistico I.I.S. “G. Ruffini” di Imperia, confermando l’impronta educativa e partecipativa della manifestazione.

L’ingresso è gratuito ed è gradita la consumazione. Un pomeriggio dedicato alla cultura, alle parole e alla scoperta, con l’intento di creare uno spazio di dialogo e appartenenza per lettori e appassionati.