Riconoscimento internazionale per Sanremo: al sindaco Mager il “Mediterraneo Awards 2025” consegnato dal Presidente della Repubblica di Malta

Si è aperto con un incontro istituzionale di assoluto rilievo il forum “Mediterranean Tourism Foundation”, in svolgimento a Malta sino al 28 novembre e al quale partecipa il sindaco Alessandro Mager. Ieri sera, infatti, durante una cerimonia privata a Palazzo Presidenziale, il Presidente della Repubblica di Malta S.E. Myriam Spiteri Debono ha consegnato al sindaco Alessandro Mager il “Mediterranean Tourism Award 2025”, il premio rivolto a celebrare destinazioni che hanno dato un contributo significativo allo sviluppo del turismo nell’ambito del Mediterraneo, considerando fattori come innovazione, sostenibilità e creatività.

Sanremo viene premiata come meta riconosciuta a livello internazionale quale destinazione culturale d’eccellenza, anche per la presenza iconica del Festival della Canzone Italiana e per l’attrattiva turistica legata agli eventi in cui anche il Casinò ricopre un ruolo da protagonista. “Questo riconoscimento è per Sanremo motivo di orgoglio – dichiara il primo cittadino - perché premia il lavoro svolto per valorizzare e promuovere il nostro territorio e perché afferma ancora una volta l'immagine della nostra città in ambito internazionale. Desidero esprimere la più sincera gratitudine al Presidente della Repubblica di Malta per l’attenzione che dedica al valore del turismo come strumento di dialogo tra i nostri Paesi, segnale dell’impegno delle istituzioni nel promuovere una visione attenta alla valorizzazione delle identità culturali”.

Questi temi verranno sviluppati nella “Masterclass: New Markets, Emerging Trends – Attracting the Right Visitors” a cui prenderà parte il sindaco in qualità di relatore. Il forum sarà arricchito dal concerto “Mediterranean Stars” eseguito dall’Orchestra del Mediterraneo con la direzione artistica del maestro Bruno Santori, già direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Il concerto verrà trasmesso da Rai e dall’emittente nazionale maltese.