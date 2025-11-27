Proseguono gli incontri per i caregiver promossi dal Cdcd di Asl1: nuovo appuntamento il 19 novembre a Sanremo

Continua il ciclo di appuntamenti dedicati ai caregiver di persone con declino cognitivo, promosso da Asl1 attraverso il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (Cdcd). Il 3 dicembre, all’Ospedale Borea di Sanremo (primo piano avancorpo, sala ex biblioteca), si terrà un nuovo incontro dei “Mercoledì del Cdcd”, a ingresso libero, dalle 16 alle 17.30. L’iniziativa sarà articolata in due moduli. Il primo, curato dalle associazioni Siama Odv e Amali Odv, approfondirà l’esperienza dei gruppi di auto mutuo aiuto – in presenza e online – come spazio di condivisione dei vissuti emotivi e supporto nella gestione del carico assistenziale, in collaborazione con il Cdcd di Asl1.

Il secondo modulo, a cura di Afma Ponente, sarà invece dedicato al ruolo delle associazioni dei familiari nella gestione degli aspetti clinici, psicologici e sociali legati al declino cognitivo, presentando l’esperienza di sinergia con il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze. Il ciclo di incontri, avviato lo scorso 17 settembre e in programma fino al 17 dicembre 2025, si svolge con cadenza quindicinale e rappresenta un importante punto di riferimento per chi assiste quotidianamente persone fragili. Medici specialisti, psicologi, logopedisti e associazioni del territorio offrono strumenti pratici e informazioni utili per affrontare situazioni spesso complesse e poco conosciute.

Per ulteriori dettagli sul calendario completo degli appuntamenti è possibile contattare direttamente il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Asl1.