Crescono le presenze turistiche e aumentano gli arrivi a Bordighera, la città si promuoverà nei paesi scandinavi (Foto e video)

Nei primi nove mesi del 2025 Bordighera registra un ottimo risultato: le presenze turistiche crescono oltre il 2% rispetto allo stesso periodo del 2024 e il numero di arrivi aumenta del 6.66% nello stesso arco di tempo (75.421 ospiti al 30 settembre 2025, 70.706 ospiti al 30 settembre 2024).

Un incremento significativo, registrato dai dati ufficiali dell’Ufficio Tributi del Comune che gestisce la riscossione e l’analisi della tassa di soggiorno di strutture ricettive e appartamenti ammobiliati ad uso turistico. "Abbiamo utilizzato i dati che arrivano dal nostro ufficio tributi, abbiamo estrapolato i primi nove mesi del 2024 e i primi mesi del 2025. Nei primi nove mesi del 2025 a Bordighera le presenze turistiche crescono oltre il 2% rispetto allo stesso periodo del 2024; in termini assoluti, al 30 settembre 2025 si contano 212.106 pernottamenti, mentre al 30 settembre 2024 erano 207.871. Ancora più rilevante il numero di arrivi, aumentato del 6.66% nello stesso arco di tempo: 75.421 ospiti al 30 settembre 2025, 70.706 ospiti al 30 settembre 2024. Le presenze a Bordighera, post Covid, nonostante le difficoltà legate ai trasporti la città, dal 2021, non hanno mai smesso di crescere" - svela il sindaco Vittorio Ingenito durante la conferenza stampa sul tema "Stagione turistica 2025: risultati e analisi" svoltasi questa mattina presso la Sala Giunta di Palazzo Garnier - "Nell’ultimo anno Bordighera consolida un percorso positivo che, nei mesi scorsi, aveva già registrato il plauso di commercianti, albergatori e balneari. Questo risultato non è frutto del caso, ma di una politica di lungo periodo, costruita con una visione strategica chiara e solida. Una visione che trova il suo fondamento nel Piano pluriennale di Sviluppo Strategico del Turismo, fortemente voluto dall’Amministrazione ed elaborato grazie al lavoro dei manager della nostra DMO, al contributo costante del Tavolo del Turismo e al supporto di un Ufficio del Turismo comunale efficiente, formato e sempre operativo".

"Gli obiettivi fissati dal Piano Strategico del Turismo che abbiamo portato avanti hanno focalizzato asset strategici, hanno permesso di concentrare gli investimenti su precise direttrici di sviluppo e di conseguenza su infrastrutture realmente utili alla crescita: la realizzazione del Bike Park di Montenero, la riqualificazione e il potenziamento del porto turistico (nel 2025 Bandiera Blu per la quinta volta consecutiva), la valorizzazione dell’intera rete sentieristica e dei percorsi outdoor, la definizione di un prodotto turistico come la Ciclovia Bicknell, che stiamo promuovendo. Ancora prima, l’Amministrazione ha voluto un Ufficio IAT moderno e funzionale: non un semplice biglietto da visita ma un vero punto di riferimento per cittadini e ospiti" - sottolinea il primo cittadino - "Dobbiamo ringraziare i nostri ristoratori che, insieme agli albergatori, portano durante l'anno tante presenze nel fine settimana grazie all’eccellenza dell’offerta enogastronomica che sapientemente coniuga l’altissima qualità dei prodotti del territorio all’estro degli chef e che continua a rappresentare un magnete per il turismo internazionale, sempre più presente. La grande sfida ora è il turismo esperienziale".

"In ambito culturale, e qui tocchiamo la terza direttrice del Piano Strategico, il progetto 'Bordighera En Plein Air' è stato l’inizio di un percorso volto a far sì che la città venga pienamente riconosciuta anche come meta di interesse artistico e culturale ed è valso il finanziamento di 200.000 euro da parte del Ministero dell’Interno. Partendo dal ruolo centrale che Bordighera ha svolto nella vita e nell’opera di Claude Monet, il progetto si è concentrato sulla valorizzazione di opere e spazi. Il 2026, anno del centenario della scomparsa del maestro dell’impressionismo, è la grandissima opportunità che l’Amministrazione vuole oggi cogliere e realizzare pienamente" - mette in risalto Ingenito - "Abbiamo investito anche quest'anno altri 20mila euro per un progetto che vede la cultura al centro della promozione 2026 con un'installazione che verrà posizionata all'interno della chiesa Anglicana che darà un immagine chiara di come Monet abbia cambiato la sua arte a Bordighera. E' un numero molto importante".

"Decisiva è stata anche la partecipazione alle principali fiere del turismo: dal 2019 sono 34 gli appuntamenti (di cui 20 nel secondo mandato iniziato a giugno 2023), in Italia e all’estero, che hanno contribuito a far conoscere Bordighera, posizionandola come destinazione attrattiva in un mercato sempre più competitivo e in continua evoluzione" - mette in evidenza il sindaco Ingenito - "Abbiamo la possibilità di offrire un territorio usufruibile tutto l'anno. Oggi abbiamo pianificato nuove fiere per il 2026 in particolare in paesi scandinavi, Bordighera sarà presente a Helsinki a gennaio e a Oslo a marzo, abbiamo, inoltre, confermato Londra e a Padova. I paesi scandinavi sono paesi che hanno una capacità di spesa superiore alla nostra con possibilità di soggiornare di più, avere spese extra sul territorio e portare perciò ricchezza. Sono arrivati tanti stranieri quest'anno. Il risultato che presentiamo oggi è, in definitiva, il frutto del lavoro corale di persone che, in ambiti diversi, rappresentano un’autentica eccellenza professionale. Un lavoro che dimostra come, quando una Amministrazione crede nel turismo e investe con competenza e continuità, i risultati arrivano e sono tangibili. E' stato, dunque, il frutto di un lavoro corale, di un gruppo che ha preferito scegliere delle competenze sul turismo, abbiamo tanti professionisti seduti al nostro tavolo che ha creato un vero team. Sicuramente la cultura è un asset sul quale dobbiamo lavorare, abbiamo già studiato quali possano essere le alternative e le realtà museali. C'è una squadra che vuole capire bene tutte le particolarità del mercato. E' un impegno che pensiamo di portare avanti con professionalità. Da quest'anno è stata coordinata con la polizia locale l'attività di controllo per sanzionare le strutture che ancora non sono registrate. Un lavoro impegnativo che ha coinvolto tutti".

"Arrivo da due giorni a Roma con sindaco e amministratori di vari comuni italiani. Quello che è emerso è la mobilità: dare al turista la possibilità di spostarsi tranquillamente e facilmente da una città all'altra" - afferma l'assessore Melina Rodà - "Tutti hanno gli stessi problemi che abbiamo noi: mancanza di posti auto e posti letti per accogliere più turismo. Tutti hanno una linea, come abbiamo avuto noi, nel percorso turistico, che può essere cultura, outdoor o enogastronomia per non disperdere le energie. Sono soddisfatta di quello che abbiamo fatto in questi anni e spero di poter crescere ulteriormente".

"Abbiamo riscontrato una presenza supplementare e migliorativa degli stranieri" - sottolinea il consigliere comunale Laura Pastore - "Dobbiamo riuscire a portare turismo anche nei mesi che non sono considerati al momento per le vacanze, per il resto siamo in linea".

"Sono estremamente soddisfatto dei risultati che sono continui e costanti. E' dal 2021 che succede questo, quindi c'è stato uno scalino in più" - commenta il presidente di Confcommercio Bordighera Jean Pierre Novembre - "Un dato sul quale volevo fare un'osservazione: quest'anno abbiamo un 18 per cento in più di presenze negli hotel, quindi, ciò significa che i turisti cercano qualcosa in più rispetto a un soggiorno più economico, cercano qualcosa di più complicato e ricercato per loro".