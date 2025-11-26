Spettacolo e solidarietà, a Ventimiglia va in scena "La passione di Maria" (Foto)

Uno spettacolo solidale andrà in scena al teatro comunale di Ventimiglia il 28 novembre alle 21 in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Si tratta de "La passione di Maria", scritto e interpretato da Giorgia Brusco con la regia di Eugenio Ripepi e musiche originali eseguite dal vivo dal maestro Corrado Trabuio.

L'evento, proposto da Noi4You, lo Sportello di Ascolto e di Aiuto di Bordighera, con il patrocinio del Comune, è a ingresso con offerta libera a favore dei progetti Noi4You nelle scuole per la diffusione della cultura del rispetto.

"Il ricavato sarà finalizzato ad aiutare le donne e gli uomini a superare difficoltà legate al rapporto di genere e a diffondere la cultura del rispetto nelle scuole" - fa sapere Noi4you che è un'associazione che opera attivamente sul territorio intemelio da undici anni a sostegno delle donne.