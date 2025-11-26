 / Sanità

Sanità | 26 novembre 2025, 08:11

Percorsi di salute e diabete: lunedì prossimo a Imperia l’ultimo incontro sulle complicanze micro e macrovascolari

Al Palasalute la conferenza del dottor Alberto Agliarolo per l’ottavo e conclusivo appuntamento formativo

Percorsi di salute e diabete: lunedì prossimo a Imperia l’ultimo incontro sulle complicanze micro e macrovascolari

Lunedì 1 dicembre torna l'appuntamento con l'iniziativa targata Asl1 - Centro Endocrino Metabolico e Associazione Diabete Giovanile Ponente Aps dal titolo "Percorsi di salute e diabete". Ottavo e ultimo incontro formativo, che metteranno al centro, con l'ausilio di specialisti, tutti i temi dedicati al mondo del diabete. 

Al Palasalute di Imperia di via Acquarone, al piano terra della Casa della Comunità, dalle 14.30 alle 16.30 di lunedì 1 dicembre, si terrà la conferenza con relatore il dottor Alberto Agliarolo responsabile centro endocrino metabolico di Asl1, dal titolo “Diabetologia – complicanze micro-macro.”

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium