Percorsi di salute e diabete: lunedì prossimo a Imperia l’ultimo incontro sulle complicanze micro e macrovascolari

Lunedì 1 dicembre torna l'appuntamento con l'iniziativa targata Asl1 - Centro Endocrino Metabolico e Associazione Diabete Giovanile Ponente Aps dal titolo "Percorsi di salute e diabete". Ottavo e ultimo incontro formativo, che metteranno al centro, con l'ausilio di specialisti, tutti i temi dedicati al mondo del diabete.

Al Palasalute di Imperia di via Acquarone, al piano terra della Casa della Comunità, dalle 14.30 alle 16.30 di lunedì 1 dicembre, si terrà la conferenza con relatore il dottor Alberto Agliarolo responsabile centro endocrino metabolico di Asl1, dal titolo “Diabetologia – complicanze micro-macro.”