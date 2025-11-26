Un omaggio al fotografo Oliviero Toscani, a Vallecrosia mostra collettiva di Controluce (Foto)

Una mostra omaggio al fotografo Oliviero Toscani verrà proposta nella sala polivalente, sul solettone sud, a Vallecrosia, dal 30 novembre al 14 dicembre.
L'inaugurazione della mostra collettiva 'United colors of Oliviero', realizzata dall'associazione fotografica Controluce, verrà inaugurata domenica 30 novembre alle 16.30. "Domenica vi sarà l'inaugurazione della mostra in omaggio al maestro Oliviero Toscani con le nostre immagini che interpretano alcuni dei suoi scatti più iconici" - fa sapere Gerry Salerno, fotografo e fondatore dell'associazione Controluce.
Un evento che ha il patrocinio dell'assessorato alla Cultura del comune di Vallecrosia. "Vi aspettiamo al vernissage di presentazione che sarà seguito da un rinfresco offerto" - dice Salerno - "Non mancate".