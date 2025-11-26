Un viaggio nella Sanremo che fu: al Roof 1 dell’Ariston arriva il film Ibridazioni

Debutta in anteprima a Sanremo Ibridazioni, il nuovo film di Alberto Valtellina, nato da un’idea di Maurizio Sapia, Dario Ghibaudo e Chiara Padovano (2025, 80’). Un’opera che attraversa memoria, lavoro, migrazioni e trasformazioni economiche, mettendo al centro la storia di Maurizio, fotografo ed ex ciclista, che torna nella Sanremo in cui è nato per interrogarsi sulle radici della propria famiglia e della floricoltura locale.

L’appuntamento è fissato per venerdì 28 novembre, alle ore 20:45, presso la Sala Roof 1 del cinema Ariston.

La trama del film

Maurizio, cresciuto tra le colline fiorite della frazione di Poggio e figlio di floricoltori, negli anni Ottanta lascia Sanremo per trasferirsi a Milano, dove diventa fotografo e artista. A distanza di anni decide di tornare alle sue origini, spinto anche dalle parole della madre Pina — testimone diretta dell’età d’oro della floricoltura sanremese — secondo cui «Dopo gli anni Novanta è tutto finito».

Il suo viaggio diventa una ricognizione profonda di ciò che resta e di ciò che si è trasformato: dalla globalizzazione che ha rivoluzionato i flussi commerciali alla resilienza dei coltivatori locali, fino all’incontro con nuove comunità che oggi compongono il paesaggio umano di Sanremo. Emergono così gli ibridatori abruzzesi, la zia Zdenka, migrante croata, ed Emmanuel, floricoltore ghanese che incarna una nuova generazione di lavoratori e imprenditori agricoli.

Durante la sua ricerca, Maurizio ritrova Il calabrese (1960), breve film realizzato da Alfredo Moreschi e Gabriele Candiolo: una storia di migrazione e riscatto che risuona sorprendentemente con il presente. Ibridazioni è dedicato proprio ad Alfredo Moreschi.

Alla fine del viaggio, Maurizio — migrante a sua volta — risale in bicicletta verso il Poggio, mentre la Milano–Sanremo ciclistica attraversa la valle: un gesto simbolico, sospeso tra passato e futuro.

Crediti

Con Maurizio Sapia, Pina Stefani, Zdenka Baroni, Miranda Carpine, Elio Ammirati, Andrea Colombo, Pino Aloi, Anna Angelillo, Lorenzo Bianchi, Franco Barbagelata, Manuela Musetti, Fabrizio Sciotto, Nicoletta Villivà, Luigi Le Rose, Angelo Vacchiano, Maria Grazia Ravera, Antonio Marchese, Roberto Torelli, Serena Viglione, Patrizia Martini, Marcello Militello, Federico Di Battista, Mauro Spinelli, Ivano Spinelli, Fiorenzo Gimelli, Alfredo Moreschi, Donato Di Giorgio, Emmanuel Mendy.

Fotografia e suono in presa diretta: Carlo Valtellina, Alberto Valtellina

Montaggio: Alberto Valtellina

Musica: Petra Valtellina, Ear to the Earth Ensemble

Immagini tratte da Il calabrese di Gabriele Candiolo e Alfredo Moreschi (Cine Club Sanremo, 1961)

Proiezione

28 novembre 2025 – ore 20.45

Cinema Ariston – Sala Roof 1, Sanremo

Anteprima ufficiale di Ibridazioni