Il Principe Alberto II di Monaco inaugura il nuovo Paraxo: il castello dei Grimaldi rinasce ad Andora (Foto e Video)

Il principe Alberto II di Monaco è giunto nel pomeriggio ad Andora per ammirare da vicino il recupero del castello del Paraxo, l’antico maniero un tempo appartenuto alla famiglia Grimaldi e oggi restituito alla comunità grazie ai fondi del PNRR. La tappa al castello – riaperto ufficialmente per l’occasione – ha visto la presenza dell’ambasciatrice monegasca in Italia, Anne Eastwood, e delle principali autorità regionali, tra cui il presidente della Liguria Marco Bucci, il vicepresidente Alessandro Piana e l’assessore alla Sicurezza Paolo Ripamonti. In mattinata il sovrano aveva già fatto visita a Casa Pertini, nel comune di Stella.

Il presidente Bucci ha definito il Paraxo "una parte fondamentale del grande piano di recupero e rigenerazione urbana in corso", ricordando come il progetto complessivo – un investimento da 20 milioni di euro del Ministero della Cultura attraverso i fondi PNRR – miri a valorizzare l’intero borgo Castello. "Non si tratta solo di restaurare, ma di rigenerare aree come queste perché tornino a essere luoghi vissuti dalla comunità, senza perdere la loro storia ma anzi esaltandola", ha aggiunto, ringraziando quanti hanno contribuito al cantiere e sottolineando il valore simbolico della presenza del principe: "La nostra storia è la base su cui noi vogliamo costruire l’avvenire, perché non c'è futuro senza memoria".

Il Paraxo, da oltre un decennio in stato di abbandono, è stato oggetto di un primo intervento da 1,2 milioni di euro che ne ha permesso la riapertura. Situato nel cuore medievale di Andora, il castello appartenne ai Grimaldi dal 1248 al 1251 e rappresenta uno dei nuclei identitari del territorio. La visita del sovrano monegasco rientra inoltre in un progetto promosso dall’Associazione Siti storici Grimaldi, volto a rafforzare i legami tra i Comuni che condividono con il Principato una storia comune.

Il governatore Bucci, prendendo la parola durante la cerimonia, ha sottolineato: "Siamo onorati di essere qui alla presenza di sua Altezza Serenissima, che ha scelto di essere con noi per questa inaugurazione. Quando, cinque anni e mezzo fa, decidemmo di partecipare al bando per il recupero dei centri storici e delle aree abbandonate, individuammo Andora come progetto prioritario in Liguria, e oggi la bontà di quella scelta è evidente. Quello di oggi è un primo risultato straordinario. Se in luoghi come questo sono sorti castelli e opere d’arte è perché, un tempo, venivano considerati i punti più prestigiosi del territorio. Oggi è giusto che questi siti siano oggetto di rigenerazione urbana: devono rinascere senza perdere le loro caratteristiche storiche. Dobbiamo completare i lavori entro il 2026, e sono convinto che ci riusciremo".

"Questo borgo deve tornare a essere ciò che era secoli fa. Ringrazio ancora sua Altezza: la sua presenza è un simbolo importante. La nostra storia è la base su cui costruire il futuro. Se non ricordiamo il passato e non studiamo la storia, non potremo costruire un avvenire migliore per noi e per le generazioni di domani", ha concluso Bucci.

Il Principe Alberto II ha rimarcato il valore del legame storico, sempre durante la cerimonia: "Signor Sindaco, l’accoglienza ricevuta oggi mi ha fatto molto piacere, perché ci permette di rendere omaggio a una storia comune. Andora rappresentò storicamente un asset strategico per la famiglia Grimaldi: un ricordo ancora vivo, che oggi si rinnova grazie al suo invito a celebrare questa bellissima inaugurazione. Sono molto felice e riconoscente per il grande lavoro di ristrutturazione che è stato svolto. È per me un piacere invitarvi sin d’ora al prossimo incontro dei siti storici organizzato dall’Associazione Grimaldi a Monaco. Arrivederci dunque a Monaco e grazie ancora per la splendida accoglienza al sindaco, all’amministrazione e ai suoi collaboratori: conserverò un ricordo vivo di questa visita".

Infine il primo cittadino Demichelis, commentando la presenza della massima autorità monegasca: "Ho potuto constatare personalmente il vivo interesse di sua Altezza per la nostra Andora, per la sua storia, per la sua economia e per i prodotti del territorio. Abbiamo già condiviso momenti di incontro e di amicizia nel nome degli avi, affrontando temi profondi come mobilità, sostenibilità e sviluppo del mare. Tutto passa attraverso la costruzione di relazioni solide".

Non è la prima volta che Alberto II sceglie la Liguria per le sue visite istituzionali: negli ultimi anni aveva partecipato all’inaugurazione del porto di Cala del Forte a Ventimiglia (2021), all’apertura di Euroflora (2022), a iniziative benefiche come la visita al Gaslini e alla Casetta degli Orsi e alla cerimonia a Palazzo Ducale in occasione della Festa della Bandiera, quando l’allora sindaco Bucci gli conferì la cittadinanza onoraria di Genova.

La giornata si era aperta a Stella, dove il principe è stato accolto dal sindaco Andrea Castellini, dalle scuole e dalla comunità di San Giovanni. Un bambino gli ha donato un libro dedicato alla storia del paese natale di Sandro Pertini. Dopo aver deposto una corona sulla tomba dell’ex Presidente della Repubblica e aver visitato la sua casa natale, Alberto II ha raggiunto Andora. Lì ha potuto osservare da vicino i lavori di riqualificazione del castello, acquistato anni fa dal Comune per circa 70 mila euro e al centro di un più ampio progetto che comprende anche le aree circostanti e l’oratorio della Confraternita.