Bordighera: la programmazione cinematografica alla Sala Olimpia Liberty e alla Multisala Zeni

Bordighera si prepara a un fine settimana ricco di cinema con la programmazione della Sala Olimpia Liberty e del Multisala Zeni, che dal 28 novembre al 4 dicembre offriranno al pubblico una varietà di titoli tra prime visioni, rassegne e film d’animazione.

Alla Sala Olimpia Liberty (tel. 0184 – 261955) da venerdì 28 a domenica 30 novembre sarà protagonista I colori del tempo, con tre proiezioni giornaliere alle ore 16.30, 18.45 e 21.00. Dopo la chiusura di lunedì 1 dicembre, il film tornerà in sala martedì 2 e mercoledì 3 dicembre con due spettacoli pomeridiani alle 16.30 e alle 18.45. Giovedì 4 dicembre spazio invece alla rassegna “Films d’Essai” con Tutto in un’estate, in programma alle ore 18.00 e 21.00, un appuntamento dedicato al cinema di qualità e alla scoperta di opere meno mainstream.

Il Multisala Zeni (tel. 0184 – 633601) propone nella Sala 1 il nuovo capitolo d’animazione Zootropolis 2: venerdì 28 novembre alle ore 21.00, mentre sabato e domenica sono previsti tre spettacoli giornalieri alle 16.00, 18.30 e 21.00. Da lunedì 2 a giovedì 4 dicembre la sala resterà chiusa. Nella Sala 2 invece sarà proiettato Oh vita mia, con spettacoli venerdì alle 21.00 e sabato e domenica alle 18.30 e 21.00. Sempre sabato 29 e domenica 30 novembre, alle ore 16.00, sarà possibile assistere anche a Wicked – Parte II, pensato per gli appassionati di musical e fantasy. Anche in questo caso, da lunedì 2 a giovedì 4 dicembre la sala resterà chiusa.

La programmazione conferma l’attenzione delle sale cinematografiche di Ventimiglia nel proporre titoli diversificati, capaci di soddisfare pubblici differenti: dalle famiglie con bambini agli amanti del cinema d’autore, fino agli spettatori che cercano emozioni musicali e grandi produzioni internazionali. Un calendario che accompagna la città verso l’inizio di dicembre con un’offerta culturale vivace e variegata.