WorldSkills Liguria 2025: due studentesse del “Ruffini-Aicardi” vincono la competizione per il mestiere di Fiorista

Si è svolto il 20 novembre scorso, al Salone degli Orientamenti ai Magazzini del Cotone, il WorldSkills Liguria, la competizione regionale dei mestieri che ogni anno mette in luce i migliori talenti in diversi ambiti professionali. L’evento ha animato gli spazi del Porto Antico dalle 10:30 alle 13 e dalle 14 alle 17, richiamando studenti e docenti da tutta la Liguria.

Per la categoria “Fiorista”, il primo premio è stato conquistato da due studentesse dell’IIS “Ruffini-Aicardi” di Taggia: Chiara Bacchini e Maria Nocera, entrambe del quarto anno dell’indirizzo agrario dell’“Aicardi” di Sanremo. Le giovani concorrenti si sono distinte nella realizzazione di una composizione floreale da tavola e di una corona o ghirlanda decorativa, dimostrando creatività, precisione tecnica e capacità progettuale. «L’obiettivo dell’iniziativa è avvicinare gli studenti al format e ai criteri di valutazione previsti dal movimento WorldSkills International», hanno spiegato i docenti accompagnatori Angelo Iacono e Francesca Pata, sottolineando l’importanza di un’esperienza che permette ai ragazzi di confrontarsi con standard professionali di livello internazionale.

Da tempo il “Ruffini-Aicardi” investe nella valorizzazione dei talenti dei propri studenti, puntando non solo sulla preparazione teorica ma anche sulla pratica laboratoriale, considerata elemento essenziale in un Istituto professionale. Il risultato ottenuto a WorldSkills Liguria conferma l’efficacia di questo approccio e rappresenta un riconoscimento significativo dell’impegno e della creatività dei giovani partecipanti.