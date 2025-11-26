Triora celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: inaugurata una panchina rossa in Piazza Castello

Si sono svolte ieri anche a Triora le celebrazioni per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, un momento di forte partecipazione civica e di impegno condiviso. Cuore dell’iniziativa è stata la posa in Piazza Castello della panchina rossa, simbolo universale di memoria e lotta contro ogni forma di violenza di genere. La panchina, donata dall’impresa Boeri di Badalucco, rappresenta un segno concreto di sensibilizzazione per l’intera comunità.

All’evento hanno preso parte le scuole di Triora e di Badalucco, coinvolgendo studenti e insegnanti in un percorso educativo volto alla consapevolezza e al rispetto. La manifestazione è stata realizzata grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Taggia – Valle Argentina, del Centro Antiviolenza provinciale, del Museo di Triora, delle associazioni locali, di Kairos, della Bottega di Valle e della cittadinanza, che ha risposto con sentita partecipazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Cesi Srl e all’Associazione Triora Promotion per il loro contributo e sostegno all’iniziativa. Triora rinnova così il proprio impegno nella difesa dei diritti delle donne e nella costruzione di una società più consapevole e rispettosa.

(Foto di Cristian Flammia)