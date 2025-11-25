Uno spettacolo dal forte impatto emotivo: a Ventimiglia va in scena “Dove va l’amore perduto in Merini, Fallaci e Bukowski" (Foto)

Un pomeriggio ricco di emozione e profondità. Grande partecipazione al reading teatrale dal titolo “Dove va l’amore perduto in Merini, Fallaci e Bukowski" andato in scena domenica pomeriggio al teatro comunale di Ventimiglia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un momento intenso, quasi una carezza sulle ferite e un invito al silenzio più autentico, in cui è stata data voce alla parte migliore dell’animo umano attraverso tre figure letterarie potenti e immortali: Alda Merini, Oriana Fallaci e Charles Bukowski. L’evento, organizzato dall’associazione Terra di Ponente, insieme alla Fidapa – sezione di Ventimiglia, ha visto il contributo anche di Luisa Alborno, Antonella Didone, Tiziana Faedda, Giacinto Caputo, Andrea Bonelli, Paola Guarino e Carlo Rivetti. A firmare la regia è stata Silvia Villa, accompagnata dai talentuosi Fulvia Fulgida Roggero, Fabio Bosco, dalle allieve Francesca Nardotto e Paola Mazzonna, oltre alla calda voce di Elena Mazzullo e alla magia della sua arpa.

"Sul palco ha preso forma uno spettacolo delicato ma dal forte impatto emotivo, capace di raccontare, in un silenzio rispettoso e partecipe del pubblico, l’amore perduto, tormentato e spesso 'maledetto' che ha attraversato la vita dei tre protagonisti letterari evocati" - dicono gli organizzatori che hanno espresso un sentito ringraziamento all’Amministrazione della città di Ventimiglia, in particolare al sindaco Flavio Di Muro e all’assessore ai Servizi Sociali Milena Raco, che ha sostenuto con convinzione il progetto. Parole di gratitudine sono state rivolte pure all’assessore regionale Luca Lombardi, al consigliere regionale Armando Biasi e a tutti gli amministratori presenti - "L’iniziativa ha rappresentato non solo un momento artistico di grande valore ma anche un’importante occasione di riflessione collettiva affinché, insieme, il cuore delle donne e degli uomini torni ad essere intero".

"Ci tengo molto che portiate il mio saluto e il mio messaggio di speranza, la mia continua campagna di sensibilizzazione sull’argomento della violenza contro le donne e in genere, oltre che di genere, è per dare speranza a chi grida aiuto, di poter essere ascoltato e supportato" - afferma l'assessore Milena Raco - "So che grazie alla collaborazione con associazioni come Terra di Ponente e Fidapa sarà un’azione organizzata con presenza costante sul territorio, che non si ridurrà soltanto a un giorno all’anno di commemorazione ma a una battaglia continua per chi soffre sulla propria pelle il dolore della violenza e la porta nell’anima per sempre, quando riesce a sopravvivere".