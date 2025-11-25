Sanremo: Valerio Aprea inaugura la rassegna “Saliscendi”

Sabato 29 novembre alle ore 18.00 l’ex Oratorio di Santa Brigida, nel cuore del centro storico di Sanremo, ospiterà l’apertura ufficiale della rassegna teatrale Saliscendi. A dare il via al cartellone sarà Valerio Aprea, attore romano tra i più significativi del panorama nazionale, noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla trasmissione televisiva Propaganda Live e per il ruolo nella serie-culto Boris.

Il debutto è affidato a Lapocalisse, un monologo ironico e pungente che riflette sul nostro tempo, dominato da catastrofismi e allarmismi. Attraverso una narrazione che mescola comicità, assurdo e riflessione, Aprea si interroga sull’idea di un’apocalisse imminente e inevitabile, affrontando temi che spaziano dalla scienza agli algoritmi, dalla politica alle abitudini quotidiane. Lo spettacolo, scritto da Marco Dambrosio in arte Makkox, oscilla tra recital e stand-up teatrale, invitando il pubblico a guardare il buio con occhi diversi, magari ridendoci sopra e provando a esorcizzare il grande spauracchio della fine.

La produzione porta la firma di Argot Produzioni e Dada, in coproduzione con Fondazione Sipario Toscana onlus – La Città del Teatro, e vede la consulenza artistica di Francesco Frangipane, con luci e video curati da Alessandro Barbieri. L’organizzazione è affidata a CMC/Nidodiragno Produzioni, sotto la direzione artistica di Angelo Giacobbe, con il sostegno del Comune di Sanremo – Assessorato alla Cultura e dell’Associazione Enza Dedali.

Gli abbonamenti all’intera rassegna (30 euro + prevendita) e i biglietti singoli (10 euro + prevendita) sono disponibili online su Liveticket.it e al botteghino dell’ex Oratorio di Santa Brigida il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 16.00. È possibile utilizzare il Bonus Cultura della Carta della Cultura Giovani e della Carta del Merito.

Il sottotitolo della rassegna, “Sei storie, una voce”, sottolinea il filo conduttore del progetto: sei racconti eterogenei, dal teatro civile alla comicità, dalla stand-up alla poesia, interpretati da un unico attore in scena, capaci di esaltare la potenza della narrazione essenziale. Dopo l’apertura con Aprea, il prossimo appuntamento sarà domenica 7 dicembre con Francesco Mandelli e il suo Baby Reindeer.

Un’occasione speciale per vivere il teatro nella suggestiva cornice della Pigna di Sanremo, tra ironia, riflessione e grandi interpreti della scena contemporanea.