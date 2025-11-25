Piazza Colombo, avviati i lavori di riqualificazione: parte il cantiere davanti ai portici (Foto)

Sono iniziati ieri mattina i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di piazza Colombo, uno degli interventi più attesi nel cuore di Sanremo. Le prime operazioni si stanno concentrando nella zona antistante ai portici, dove è stata allestita l’area di cantiere che accompagnerà la città fino alla fine dell’anno.

L’opera, affidata alla ditta sanremese Lombardo S.A.S. e progettata dall’architetto Simone Perrone, rientra nel fondo strategico regionale da 500 mila euro, lo stesso che ha già permesso l’intervento nei giardini Sud-Est e quello in corso ai giardini “Falcone e Borsellino” alla Foce. La riqualificazione prevede la sostituzione della pavimentazione sul lato nord della piazza, l’allargamento e l’impermeabilizzazione del marciapiede di ponente sotto il porticato, oltre alla creazione di un nuovo attraversamento pedonale in via San Francesco con strisce in marmo antiscivolo. Sono previsti anche il rifacimento dei tombini deteriorati e l’utilizzo di materiali coordinati a quelli di via Matteotti, così da garantire continuità estetica e maggiore decoro urbano.

Come spiegato dall’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella, l’obiettivo è ottenere “una pavimentazione uniforme e di pregio”, migliorando accessibilità, sicurezza e fruibilità, soprattutto per anziani, pedoni e persone con disabilità. L’intervento è stato autorizzato dalla Soprintendenza e dovrà concludersi entro il Festival della Canzone Italiana. Per consentire l’avvio del cantiere, è già operativa l’Ordinanza Dirigenziale firmata dall’ingegner Danilo Burastero: l’area taxi davanti ai portici è stata temporaneamente trasferita di fronte all’hotel Globo, mentre la zona di carico e scarico si trova ora sul lato di levante, tra i due attraversamenti pedonali. Segnaletica mobile e personale di controllo guideranno residenti, automobilisti e commercianti durante le settimane di intervento.

Piazza Colombo, nodo centrale della viabilità, degli eventi e della vita commerciale cittadina, si prepara così a cambiare volto. Un restyling che punta a rendere il cuore di Sanremo più accogliente, armonico e funzionale, in vista di una stagione culturale e turistica già dietro l’angolo.