Sanremo, FdI denuncia degrado e scarsa sicurezza in centro: il Comune annuncia sopralluoghi e verifiche

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, hanno presentato un’interpellanza per segnalare il degrado e la scarsa sicurezza nella zona centrale di Sanremo compresa tra Via Capitan Pesante, Via Manzoni, Via XX Settembre e i Giardini delle Medaglie d’Oro. L’area, un tempo vivace e commerciale, avrebbe visto un progressivo abbandono, accentuato dalla chiusura di diverse attività.

Le principali criticità riguardano l’illuminazione insufficiente — in alcuni punti quasi assente — che alimenta insicurezza, episodi di bivacco, consumo di alcolici e microcriminalità, in particolare nelle rientranze di Via Manzoni e nei Giardini delle Medaglie d’Oro, oggi ritenuti degradati. Anche la videosorveglianza viene giudicata inadeguata. "Nell'ultimo periodo le zone sono molto buie, con le attività che sono state chiamate anche a ridurre i propri orari di apertura, per timore di cosa potrebbe capitare" evidenzia la consigliera Balestra.

"A fronte dell'interrogazione -risponde l'assessore massimo Donzella - ho voluto fare un ulteriore approfondimento in merito al relamping cittadino informandomi se le aree indicate fossero state oggetto di intervento. Gli uffici mi hanno dato riscontro positivo, indicando un miglioramento in merito alla situazione preesistente. Posso dire che in via XX settembre non dovrebbe sussistere questo problema, vista la sua segnalazione valuteremo comunque dei sopralluoghi. Per quanto riguarda i Giardini delle medaglie d'oro concordo che sia necessario un intervento per rivalorizzare l'area, mentre sulla questione videosorveglianza vorrei sottolineare l'impegno costante da parte del sindaco e del presidente del consiglio comunale per garantire il migliore servizio possibile. Credo che l'amministrazione stia lavorando al meglio, tenendo comunque conto delle segnalazioni da voi arrivate".

La consigliera Balestra si è detta per il momento soddisfatta della risposta, incalzando l'amministrazione sul sopralluogo da effettuare nelle zone segnalate.