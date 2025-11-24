Estrosi alza il sipario sulla corsa per Nice: “Tutti per Nizza”, parte la sfida alle amministrative del prossimo marzo

Con le elezioni amministrative fissate in Francia per il 15 marzo e un eventuale ballottaggio il 22 marzo, a Nizza la campagna entra nel vivo. Al centro congressi OcéaNice, il sindaco Christian Estrosi ha dato il via ufficiale alla corsa per il suo quarto mandato, davanti a circa tremila persone, secondo gli organizzatori.



L’ingresso, sulle note di Walking on a Dream, ha anticipato il tono energico di tutta la serata. «Ho mangiato un leone stamattina!», ha esordito Estrosi, rivendicando una città «fiera, plurale, unita da un unico cuore: tutti nizzardi, tutti per Nizza». Non a caso, “Tous pour Nice” sarà anche il nome della sua lista.



In prima fila, accanto ai principali sostenitori politici, da Pierre-Paul Léonelli al sindaco di Cagnes-sur-Mer Louis Nègre, fino alle senatrici Dominique Estrosi-Sassone e Patricia Demas, non sono mancate personalità del mondo dello sport e della cultura.

Attacchi al fronte avversario

Dopo aver passato in rassegna i progetti portati a termine negli ultimi anni, dall’estensione della via Mathis alla prosecuzione della Promenade du Paillon, Estrosi ha spiegato perché, pur intendendo “restare sindaco fino all’ultimo giorno di mandato”, abbia deciso di anticipare l’avvio della campagna.



«Quando lavori ogni giorno non hai tempo per spettegolare o diffondere fake news», ha affermato, con un riferimento neanche troppo velato al suo ex collaboratore Éric Ciotti, oggi candidato dell’alleanza RN/UDR. L’affondo è poi proseguito contro i deputati nizzardi dell’UDR, accusati di aver votato a Parigi, “braccetto con La France Insoumise”, aumenti fiscali per 40 miliardi.



Non sono mancati attacchi anche al resto degli sfidanti: dagli “ecologisti che vogliono climatizzare le scuole” al candidato RN/UDR che propone di rimuovere il celebre leone di Orlinski da piazza Garibaldi, opera comunque destinata a essere restituita all’artista a fine novembre, fino all’ipotesi, definita «inaccettabile», di “svendere la città a uno Stato estero” tramite una zona franca legata al Principato di Monaco.



Estrosi ha ironizzato anche sulla sinistra: dagli studi già realizzati sulle sopraelevazioni edilizie proposte dal PCF, alle idee di espandere il modello Stockfish in tutti i quartieri. «Se volete, il programma ve lo scriviamo noi», ha chiosato.