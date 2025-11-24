Convegno sul turismo alla Camera dei Deputati, una delegazione dell'amministrazione comunale di Vallecrosia a Roma (Foto)

Una delegazione di Vallecrosia a Roma. Il sindaco Fabio Perri, il vicesindaco Cristian Quesada, l'assessore Mirko Valenti e il consigliere comunale Mattia Petrini oggi hanno partecipato a un convegno sul turismo alla Camera dei Deputati.

Un appuntamento che ha sottolineato il ruolo del turismo come leva di benessere, sostenibilità e sviluppo condiviso, in un contesto internazionale che richiede sempre più cooperazione tra territori. "Questa mattina in qualità sindaco della città di Vallecrosia in compagnia del vicesindaco Cristian Quesada, dell'assessore Mirko Valenti e del consigliere Mattia Petrini abbiamo partecipato a un importante tavola rotonda alla Camera dei Deputati su 'Il valore del benessere nel mondo del turismo. Come incentivare e promuovere un equilibrio tra viaggiatori, comunità locali e professionisti del settore'" - fa sapere il sindaco Fabio Perri - "Ringrazio l'onorevole Frija e l'onorevole Caramanna per l'invito e complimenti alla Chambre de Commerce Italienne Nice, Sophia Antipolis, Cotê d'Azur".

Il ruolo strategico del turismo esperienziale nel contesto transfrontaliero, in un’epoca in cui i viaggiatori cercano autenticità e connessione con i territori, può assumere l’importante compito di valorizzare le identità locali, le tradizioni artigiane e le eccellenze enogastronomiche come elementi distintivi dell’offerta turistica. "Un’occasione per rappresentare al meglio la nostra città e portare idee, proposte e visione" - afferma il vicesindaco Cristian Quesada - "Dobbiamo essere ambiziosi: la nostra città può e deve crescere, migliorare e cogliere tutte le opportunità che il futuro del turismo offre. Torniamo con l’impegno di trasformare questa esperienza in risultati concreti".

Il convegno ha posto l’accento sul concetto di benessere come elemento chiave per il futuro del turismo capace di generare valore economico e sociale. "È stata un’occasione importante, finalizzata all’apprendimento di iniziative e proposte amministrative" - commenta l'assessore Mirko Valenti - "Un convegno per incentivare e promuovere iniziative a sostegno di viaggiatori, comunità locali e professionisti del settore. Un ringraziamento va all’onorevole Frija e alla Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia Antipolis e Costa Azzurra.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto strategico per consolidare le relazioni tra Italia e Francia e sviluppare nuovi modelli di cooperazione transfrontaliera al fine di creare progetti di ospitalità diffusa e turismo esperienziale, percorsi di alta formazione per operatori del settore e azioni di promozione integrata delle eccellenze artigiane. "Questa mattina ho avuto l’onore di partecipare alla tavola rotonda ospitata presso la Camera dei Deputati dedicata al tema 'Il valore del benessere nel mondo del turismo. Come incentivare e promuovere un equilibrio tra viaggiatori, comunità locali e professionisti del settore'" - dice il consigliere comunale Mattia Petrini - "Un confronto di alto livello che ci permette di portare anche l’esperienza e la visione della nostra città all’attenzione delle istituzioni nazionali e degli operatori del settore. Un momento di crescita e dialogo che conferma l’importanza del lavorare insieme per un turismo sempre più sostenibile e centrato sul benessere delle persone e dei territori. Un sentito ringraziamento va all’onorevole Frija e all’onorevole Caramanna e complimenti alla Chambre de Commerce Italienne Nice, Sophia Antipolis, Côte d’Azur per l’ottima organizzazione".