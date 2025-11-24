Ventimiglia: 'Tappeto Rosso' al Teatro Comunale per la Giornata contro la violenza sulle donne

Martedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Teatro Comunale di Ventimiglia ospiterà l’incontro conclusivo del percorso svolto con le scuole sulla posa del “Tappeto Rosso”, iniziativa simbolica che ha coinvolto studenti e istituzioni.

L’appuntamento, fissato alle ore 9.00, vedrà la partecipazione di numerosi relatori e rappresentanti del mondo istituzionale e culturale: tra loro il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Tiziana Cavalleri, l’Arma dei Carabinieri, la criminologa Flavia Fiumara, la coordinatrice del Centro Antiviolenza ISV Roberta Rota, l’avvocata Paola Viviani, presidente della Commissione Pari Opportunità del Tribunale di Imperia, e la direttrice dell’Istituto internazionale di studi liguri Daniela Gandolfi.

Interverranno inoltre i dirigenti scolastici Oggiana (Liceo “Aprosio”), Ferrero (Liceo “Cassini”), Costanza (Istituto Comprensivo “Cavour”) e la professoressa Maria Grazia Sommella, referente del plesso “Montale”.

La giornata sarà arricchita dalla presenza straordinaria del Coro e Orchestra del Liceo Musicale “Cassini” di Sanremo, oltre ai contributi video e alle rappresentazioni teatrali curate dagli studenti del “Fermi Polo Montale”, che renderanno l’iniziativa più coinvolgente e partecipata.

Con questo evento, Ventimiglia ribadisce il proprio impegno nel sensibilizzare la cittadinanza e i giovani sul tema della violenza di genere, trasformando il simbolo del tappeto rosso in un messaggio di memoria, responsabilità e speranza.