Sanremo: annullato lo spettacolo 'Lupin - Il Musical' previsto per il 2 dicembre all'Ariston

Lo spettacolo “Lupin – Il Musical”, in programma al Teatro Ariston, è stato ufficialmente annullato. L’organizzazione ha comunicato che i rimborsi per gli spettatori verranno gestiti secondo le seguenti modalità:

- Acquisti online dal sito Ariston: il rimborso sarà effettuato automaticamente, senza necessità di presentare richiesta.

- Acquisti presso la cassa dell’Ariston: gli spettatori dovranno recarsi direttamente alla biglietteria del teatro, aperta tutti i giorni dalle 17 alle 21, presentando i biglietti acquistati.

- Acquisti tramite Ticketone.it: sarà necessario rivolgersi al servizio clienti di TicketOne per avviare la procedura di rimborso.

Gli organizzatori si scusano per il disagio arrecato e invitano il pubblico a seguire i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti.