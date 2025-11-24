 / Eventi

Eventi | 24 novembre 2025, 16:07

Sanremo: annullato lo spettacolo 'Lupin - Il Musical' previsto per il 2 dicembre all'Ariston

Come farsi rimborsare i biglietti

Lo spettacolo “Lupin – Il Musical”, in programma al Teatro Ariston, è stato ufficialmente annullato. L’organizzazione ha comunicato che i rimborsi per gli spettatori verranno gestiti secondo le seguenti modalità:
- Acquisti online dal sito Ariston: il rimborso sarà effettuato automaticamente, senza necessità di presentare richiesta.
- Acquisti presso la cassa dell’Ariston: gli spettatori dovranno recarsi direttamente alla biglietteria del teatro, aperta tutti i giorni dalle 17 alle 21, presentando i biglietti acquistati.
- Acquisti tramite Ticketone.it: sarà necessario rivolgersi al servizio clienti di TicketOne per avviare la procedura di rimborso.

Gli organizzatori si scusano per il disagio arrecato e invitano il pubblico a seguire i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti.

