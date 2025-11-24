Ospedaletti lancia il “Festival delle Ragazze”: via libera della Giunta alla nuova rassegna letteraria mensile nella sala “La Piccola”

La Giunta comunale di Ospedaletti ha approvato ufficialmente la nascita del “Festival delle Ragazze”, una nuova rassegna letteraria mensile che prenderà il via tra l’inverno e la primavera del 2026. L’iniziativa, proposta dall’associazione culturale omonima e rappresentata da Raffaella Fenoglio, si svolgerà nella sala polivalente “La Piccola”, che il Comune ha deciso di concedere gratuitamente per tutti gli appuntamenti in calendario.

La delibera, approvata all’unanimità il 6 novembre dalla Giunta guidata dal sindaco Daniele Cimiotti, sancisce l’adesione del Comune al progetto, riconoscendo la coerenza dell’iniziativa con il percorso culturale intrapreso negli ultimi anni e con il titolo di “Città che Legge”, che impegna Ospedaletti a valorizzare e diffondere la lettura come pratica quotidiana.

La richiesta dell’associazione, protocollata il 23 ottobre, prevedeva il patrocinio comunale, l’autorizzazione all’utilizzo del logo della città insieme a quello di “Città che Legge” e la disponibilità gratuita della sala “La Piccola”, preferibilmente il sabato o la domenica pomeriggio, compatibilmente con le esigenze della struttura. L’associazione ha inoltre richiesto la collaborazione dell’Ufficio Cultura per la promozione degli eventi e per la stampa dei materiali informativi, fornendo un impianto grafico dedicato.

Secondo la Giunta, la rassegna rappresenta un “significativo arricchimento dell’offerta culturale cittadina”, in grado di stimolare la curiosità verso il mondo dei libri e di rafforzare il ruolo degli spazi comunali come luoghi di incontro, cultura e aggregazione. Ogni appuntamento sarà aperto al pubblico e a ingresso gratuito, con l’obiettivo di avvicinare alla lettura cittadini di tutte le età.

La rassegna “Festival delle Ragazze” entrerà nel vivo nel 2026, segnando un nuovo passo nel percorso culturale di Ospedaletti, sempre più orientato a valorizzare iniziative capaci di coinvolgere la comunità e di offrire nuove opportunità di crescita e partecipazione.