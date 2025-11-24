Ospedaletti celebra la Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne”, Ospedaletti propone un appuntamento inserito nell'ambito di 'Le Muse-Festival al femminile'.

Domani, martedì 25 novembre alle h.17 presso il Centro Culturale La Piccola in via Cavalieri di Malta si svolgerà uno spettacolo di musica, teatro e poesia con la partecipazione del Teatro dell'Albero. In programma il concerto della cantautrice genovese Lobina, il monologo recitato da Loredana De Flaviis dal titolo “Sbocceranno i fiori a primavera” di Loriana Lucciarini, e la lettura di alcune poesie di Yuleisy Cruz Lezcano a cura di Franco La Sacra e Paolo Paolino.

Ingresso libero.

Venerdì 28 novembre alle h.18 presso il Centro Culturale La Piccola è in programma l'incontro con lo scrittore Fulvio Rombo dopo il rinvio causa maltempo nella data originale prevista il 16 novembre. Fulvio Rombo presenterà il suo ultimo libro “Oniride” (Golem Edizioni). Dialogherà con l'autore Annalisa Marrone.