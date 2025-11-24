Ventimiglia, manutenzione straordinaria sulla condotta idrica: possibili riduzioni di pressione e temporanee interruzioni

Un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica di adduzione DN 600 mm presso i pozzi a Porra, frazione di Ventimiglia, potrebbe causare riduzioni di pressione e temporanee interruzioni del servizio in divere vie e aree cittadine nella giornata di martedì 25 novembre. Lo comunica il Comune in seguito alla segnalazione di Rivieracqua.

A causa delle operazioni programmate, la fornitura idrica potrebbe subire riduzioni o interruzioni dalle 8.30 alle 15.30 a Largo Torino, in via San Secondo, in via Brigate Partigiane, su Lungo Roja Gerolamo Rossi, in via Roma, in via Aprosio, in via del Mercato, in via Cavour, in via Metella, in via Zara, in via Hanbury, in via Agricola, in via della Repubblica, in via Ruffini, in via Biamonti, in via Vittorio Veneto, in via della Stazione, in piazza Cesare Battisti, in via degli Ulivi, in via Bandette, in via delle Gerbere, in via Mazzini, in via Sottoconvento, in via Carso, in via Chiappori, sulla passeggiata Oberdan, in via Fondega, in via Milite Ignoto, in piazza della Libertà, in via Asse, in via Papa Giovanni XXIII, in vico San Nicola, in vico Oliva, in via Turati, in corso Genova, in via Dante Alighieri, in via Traversa Nove, in via Pescatori, in passeggiata Trento e Trieste, in via Cabagni Baccini, in via Don Bruno Corti, in vico Arene, in via alla Spiaggia, su lungomare Varaldo, in via Nervia, in via Porro, in via Lamboglia, in via Scavi Romani e in via M.E. Basso.

"L’azienda si scusa per i possibili disagi e informa che il personale tecnico opererà per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile" - fanno sapere dal Comune - "Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti o consultare gli aggiornamenti pubblicati sui canali ufficiali di Rivieracqua".