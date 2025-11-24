"Territori che insegnano tra piccoli comuni, piccole scuole e aree di frontiera": forum regionale a Ventimiglia (Foto e video)

"Territori che insegnano tra piccoli comuni, piccole scuole, aree di frontiera: il valore e il futuro di Classi in Rete Liguria" è stato il tema al centro del forum regionale ospitato, nel pomeriggio odierno, nella sala consiliare di Ventimiglia.

Un momento di confronto tra esperti del mondo della scuola, amministrazioni comunali, piccoli comuni, scuole delle aree interne e aree di frontiera. Per l'occasione sono intervenuti il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Imperia Roberto Campagna, Alessandro Clavarino dell'ufficio scolastico regionale, Giuseppina Rita Jose Mangione, primo ricercatore e responsabile della struttura di ricerca piccole scuole - Indire, Franco Manti dell'Università degli Studi di Genova e componente del Consiglio di Gabinetto del Rettore che ha parlato di Piccole scuole: un presidio educativo e culturale per lo sviluppo dei territori e Fabio Natta di Anci Liguria.

Un forum con dirigenti scolastici e docenti referenti di alcune istituzioni scolastiche aderenti al progetto Classi in Rete Liguria sia della provincia di Imperia che di Genova che ha visto anche collegamenti a distanza con ricercatori dello staff piccole scuole – INDIRE con l'obiettivo di costruire reti per progettare insieme il futuro e studiare dei sistemi per far funzionare meglio l'amministrazione pubblica sia del mondo scolastico sia dei piccoli comuni.

Classi in Rete è stato un progetto molto partecipato nella provincia di Imperia e di Genova che ha ottenuto risultati importanti in termini di cambiamento di gestione delle classi e pluriclassi, di sviluppo professionale dei docenti e delle competenze degli studenti. Le piccole scuole in Liguria non si trovano solo nella quattro aree interne ma anche in vallate a breve distanza dalla sede costiera. I dirigenti scolastici hanno colto l'occasione per parlare della loro leadership, delle trasformazioni che hanno vissuto e del modello di governo delle scuole mentre i docenti hanno fatto una riflessione sui rapporti tra scuola, palestre didattiche reali e virtuali, e famiglie, enti locali, associazioni, enti del terzo settore o piccole e medie imprese. Un'occasione, dunque, per costruire nuove alleanze, processi di innovazione e riorganizzazione del territorio ma anche un punto di partenza per immaginare una rete molto più ampia di piccole scuole, per riflettere su un processo di rigenerazione territoriale e per ripensare ai fenomeni di inclusione sociale.