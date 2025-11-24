Sante messe, rassegna di cori parrocchiali, concerto d'organo e processione: festa patronale a Borghetto San Nicolò (Foto)

Momenti di preghiera, di riflessione e di musica. Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera, celebra la festa patronale 'Pellegrini di Speranza'.

"In preparazione della festa patronale da giovedì 27 novembre a venerdì 5 dicembre alle 18.45 verrà celebrata una santa messa di Novena" - fa sapere il parroco don Salvatore Crisopulli - "Domenica 30 novembre, invece, alle 18 vi sarà una rassegna dei cori parrocchiali con canti, salmi e riflessioni. Diversi cori canteranno inni di lode e giubilari".

"Giovedì 4 dicembre alle 18 andrà in scena un concerto d'organo del maestro Michele Croese" - svela don Salvatore - "Sabato 6 dicembre alle 17 verrà, invece, celebrata la santa messa solenne con processione presieduta dal vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta. Sono tutti invitati a partecipare a questi momenti di crescita per la festa patronale e per un cammino di fede, di serenità e di pace per tutti. Chi crede, spera e ama".