Sanremo: nuovo progetto al Piccolo Cottolengo, prende il via la "Cat Therapy" per gli anziani (Foto)

Nel reparto Suor Antonia del Piccolo Cottolengo di Sanremo è stato avviato un nuovo e significativo progetto dedicato al benessere degli ospiti: la Cat Therapy.

Si tratta di un percorso di Interventi Assistiti con Animali (I.A.A.) che vede protagonisti i gatti Ragdoll, scelti per la loro indole calma ed empatica. L’iniziativa nasce con l’intento di portare serenità, stimoli positivi e una presenza affettiva capace di arricchire la vita quotidiana degli anziani, coinvolgendo anche alcuni pazienti del reparto Alzheimer.

Il progetto è stato strutturato secondo le Linee Guida Nazionali sugli I.A.A. ed è condotto da Ombretta Venturi, Responsabile di Attività e Coadiutore del gatto e del coniglio, operatrice certificata e iscritta al portale DigItalPet. Al suo fianco operano l’educatore Fabrizio Rinaldi, le volontarie del Servizio Civile e gli operatori socio–sanitari del reparto, che contribuiscono a creare un clima attento e rassicurante durante gli incontri.

La cat therapy rappresenta un sostegno prezioso per gli anziani: riduce ansia e isolamento, favorisce il rilassamento e stimola la memoria, riportando alla mente ricordi che spesso diventano occasione di dialogo e condivisione. La presenza dei gatti Ragdoll, accuratamente selezionati e preparati per operare negli I.A.A., facilita la comunicazione spontanea e coinvolge anche chi solitamente tende a partecipare poco.

Grazie alla loro natura docile e affettuosa, i Ragdoll riescono a instaurare un contatto immediato con gli ospiti, risvegliando emozioni positive e portando un senso di tranquillità che si prolunga anche oltre la durata della seduta. Questo nuovo percorso nasce dal desiderio di offrire agli anziani attività che sappiano unire cura, relazione e benessere, confermando ancora una volta l’attenzione del Piccolo Cottolengo di Sanremo nel proporre iniziative innovative e centrate sulla persona. Ogni giornata diventa così più ricca e significativa, grazie a un progetto che mette al centro la dignità e la qualità della vita.