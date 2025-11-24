Impresa Donna Confesercenti Imperia promuove lavoro e fiducia contro la violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Impresa Donna Confesercenti di Imperia ha promosso un momento di riflessione e confronto che ha visto protagoniste imprenditrici e professionisti del territorio.

L’iniziativa, dal titolo “Lavoro e Fiducia come Strumenti di Libertà”, ha voluto spostare l’attenzione dalla sola repressione alla prevenzione attiva, ponendo al centro il ruolo fondamentale dell’impresa e delle relazioni professionali come strumenti di emancipazione e tutela.

“La sicurezza e l’autonomia di una donna passano innanzitutto attraverso la sua indipendenza economica” ha dichiarato la presidente provinciale di Impresa Donna Imperia, Erika Martini. “Ma c’è di più: la vera prevenzione comincia dal modo in cui impariamo a lavorare insieme, ad ascoltarci e a costruire la fiducia reciproca nei nostri luoghi di lavoro”. Un messaggio chiaro che sottolinea come il contesto lavorativo possa diventare un presidio di libertà e un argine concreto contro ogni forma di violenza.

L’associazione ha evidenziato come un ambiente di lavoro equo e inclusivo, in cui le differenze siano rispettate e non discriminate, riduca le vulnerabilità e contribuisca a creare un senso di comunità protettivo. La costruzione di fiducia e la condivisione di buone pratiche aziendali diventano così strumenti essenziali per smantellare quelle dinamiche di potere che spesso sono alla radice della violenza di genere.