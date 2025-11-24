 / Attualità

Il Royal Hotel Sanremo porta la Riviera dei Fiori alla Camera dei deputati

Marco Sarlo relatore alla conferenza sul valore del benessere nel turismo, tra sostenibilità e qualità dell’accoglienza

Marco Sarlo

Il Royal Hotel Sanremo è protagonista alla terza conferenza annuale dedicata a “Il valore del benessere nel mondo del turismo – Come incentivare e promuovere un equilibrio tra viaggiatori, comunità locali e professionisti del settore”, in corso oggi presso la Camera dei deputati.

L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia Antipolis e Costa Azzurra, con la partecipazione degli onorevoli Maria Grazia Frija, Gianluca Caramanna e Galeazzo Bignami, riunisce istituzioni, destinazioni turistiche e rappresentanti del settore alberghiero e dei trasporti per discutere il benessere come valore strategico del turismo italiano. 

Tra i relatori della tavola rotonda “Ospitalità e qualità dell’accoglienza” figura Marco Sarlo, Management Consultant del Royal Hotel Sanremo, che ha portato l’esperienza della storica struttura ligure, membro di The Leading Hotels of the World. Nel suo intervento, Sarlo ha sottolineato l’importanza della formazione, della qualità del servizio e della sostenibilità come elementi chiave per garantire il benessere dei viaggiatori e delle comunità locali.

La partecipazione del Royal Hotel Sanremo a un appuntamento istituzionale di tale rilievo rappresenta un riconoscimento per la Riviera dei Fiori, sempre più apprezzata a livello internazionale per la capacità di coniugare tradizione e innovazione, qualità della vita e crescita turistica.

