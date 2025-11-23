Sanremo 2026, l’annuncio dei Big slitta a domenica prossima: Carlo Conti rende omaggio a Ornella Vanoni

Il conto alla rovescia verso il Festival di Sanremo 2026 subisce una piccola ma significativa variazione. Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della nuova edizione, ha deciso di posticipare l’annuncio ufficiale dei cantanti Big in gara: non più oggi, come inizialmente previsto, ma domenica prossima, sempre nel corso del Tg1 delle 13:30. Un rinvio motivato dal lutto che ha colpito il mondo della musica italiana: la scomparsa di Ornella Vanoni, icona della canzone nazionale, morta all’età di 91 anni nella sua abitazione a seguito di un malore.

Durante un incontro pubblico Conti ha spiegato con semplicità la propria decisione: "Avevo in mente di andare al Tg1 per dire il cast di Sanremo, mi sembra più rispettoso far slittare l’annuncio alla prossima settimana". L’edizione 2026, infatti, nasce già intrecciata con omaggi e tributi a figure fondamentali della storia dell’Ariston. Oltre a Ornella Vanoni, il palco renderà onore alle gemelle Kessler, a Peppe Vessicchio e soprattutto a Pippo Baudo, pilastro della televisione italiana e indiscusso architetto del Sanremo moderno.

Nel frattempo prosegue il lavoro sulla selezione dei Big, che quest’anno sarà più ampia del solito. Le canzoni arrivate alla commissione artistica sono state ben 230, un numero che ha spinto Conti a rivedere i limiti imposti dal regolamento. Dai 26 previsti inizialmente, il cast potrebbe salire prima a 28 e poi definitivamente a 30 concorrenti. Il Festival di Sanremo 2026 si prepara dunque a un’edizione ricca, intensa, segnata dal rispetto per la memoria degli artisti che ne hanno scritto la storia e, al tempo stesso, orientata a dare spazio al futuro della musica italiana.