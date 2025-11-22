'Concerto galante e Sinfonia di Londra n° 8' con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo al Teatro Cinema Centrale

Virtuosismo, meraviglia e una Londra in festa per il nuovo concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo in programma oggi pomeriggio alle 18, al Teatro Cinema Centrale. Un concerto - diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo - dedicato alla grande musica del Settecento che unisce eleganza e storia. In programma il Concerto n. 1 in Si bemolle maggiore per fagotto K. 191 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia in Mi bemolle maggiore Hob. I:103 “con rullo di timpani” di Franz Joseph Haydn. Una sinfonia quest’ultima che deve il suo soprannome al celebre rullo di timpano che apre l’Adagio introduttivo, di carattere grave e quasi misterioso, con un richiamo al Dies irae gregoriano. A questo viaggio musicale nel cuore del classicismo europeo prenderà parte Gabor Meszaros, fagottista di fama internazionale.

Docente alla Scuola Universitaria di Musica “Conservatorio della Svizzera italiana” di Lugano e primo fagotto della Orchestra da Camera “Kammerphilharmonie Graubünden”, Meszaros, dopo aver vinto il posto di fagotto solista dell’Orchestra sinfonica delle Baleari, a 26 anni, ha collaborato con diverse orchestre sinfoniche in Svizzera, Spagna, Germania, Italia, America e Cina. I biglietti sono disponibili sul sito www.sinfonicasanremo.it e https://liveticket.it e presso la cassa del Teatro a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto.