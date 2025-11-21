Ventimiglia, la maggioranza compatta con Di Muro: “Risultati concreti e investimenti record per il futuro della città”

La maggioranza consiliare esprime la propria profonda soddisfazione per i risultati raggiunti in questi due anni e mezzo di amministrazione guidata dal Sindaco Flavio Di Muro. Un periodo caratterizzato da una straordinaria capacità di programmazione, ascolto del territorio e visione strategica, che ha permesso di intercettare e attivare oltre 250 milioni di euro di investimenti destinati a trasformare Ventimiglia e a garantirle un futuro più moderno, sicuro e competitivo.

Tra i principali interventi programmati e finanziati nell’ambito di questo percorso di crescita, si evidenziano:

- L’Aurelia Bis, frutto di un lavoro condiviso con i sindaci del comprensorio e guidato dal Sindaco Di Muro, che ha portato a un progetto definitivo oggi dotato di piena copertura economica grazie all’aggiornamento del contratto di programma tra MIT ed ANAS.

- La nuova Passerella, attualmente in fase di gara d’appalto, per la quale si attende l’esito che individuerà l’impresa incaricata di realizzare un progetto esecutivo già interamente finanziato.

- La ciclabile di confine, un’idea innovativa che collegherà Menton Garavan al resto di Ventimiglia. Il progetto ha già ottenuto un finanziamento europeo per la progettazione e un primo stanziamento per l’avvio della realizzazione del primo lotto, previsto nel 2026.

- Gli interventi su Ponte San Ludovico, che entreranno a breve nella fase operativa e comprendono la manutenzione delle gallerie Dogana e Balzi Rossi, il rifacimento della rotatoria di Latte e la trasformazione del valico di frontiera in una vera e propria piazza, capace di diventare un prestigioso biglietto da visita per Ventimiglia e per l’Italia.

- La riqualificazione della stazione ferroviaria di Ventimiglia, dove due binari sono già stati elettrificati e seguirà l’elettrificazione degli altri. È inoltre stato annunciato un progetto di completo rinnovamento dell’edificio, che rappresenta un hub fondamentale per l’arrivo e la mobilità nella nostra città.

- La superstrada di Peglia, la cui notizia è di questi giorni, risultato di una visione amministrativa che il Sindaco Di Muro persegue da tempo. Un’opera da 11 milioni di euro, che prenderà forma con la firma di una convenzione e che consentirà di affrontare in maniera strutturale i problemi viabilistici della città, grazie a una nuova arteria strategica.

La maggioranza sottolinea inoltre come questi interventi, insieme ai numerosi altri già avviati o in fase di progettazione, rappresentino un cambio di passo storico per Ventimiglia, con progetti che la città attendeva da decenni.

