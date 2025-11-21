Aperte le iscrizioni al corso base per nuovi apicoltori: Apiliguria Imperia lancia la 22ª edizione

Giunto alla sua 22° edizione consecutiva, Apiliguria (sezione Imperia) organizza un corso base per apicoltori principianti che si terrà presso Florcoop Sanremo - dal 12 dicembre al 28 marzo 2026.

L'affluenza degli iscritti ai corsi annuali è in continua crescita. Questo è un dato che ci conforta in quanto è sinonimo di un generale interesse per questo piccolo ma importantissimo insetto che è fondamentale per la produzione di più del 60% di tutto quello che mangiamo.

Gli apicoltori e le associazioni che da sempre si battono contro i veleni in agricoltura trovano confortante questo nuova linea di pensiero soprattutto perché proveniente dai giovani. Non c'è comunque un limite di età per conoscere questo fantastico mondo, basta tanta umiltà e voglia di imparare dalle api. L'associazione inoltre è un luogo dove ritrovarsi, scambiare esperienze e idee in un ambiente sano e con persone disponibili.

Il corso si articola in 5 lezioni teoriche in aula alla Cooperativa Florcoop Sanremo di Taggia, e in 2 lezioni pratiche nell’apiario didattico dell'associazione, ed è rivolto principalmente a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle api.

Durante le lezioni sarà distribuito materiale didattico e sarà organizzato un viaggio di interesse apistico.

Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di frequenza e, per chi lo richiede, assistenza tecnica (solo ai partecipanti che avranno presenziato ad almeno il 80% delle ore di lezione).

Il corso, riservato ai soci di Apiliguria, ha un costo di 150 €, comprensivo di 50 € di quota associativa.

La quota comprende: abbonamento alla rivista L’APIS; l'assicurazione RC per un apiario; la partecipazione gratuita a corsi e seminari per formazione continua e aggiornamenti che si svolgono durante l'anno; la possibilità di accedere per quanto previsto ai contributi regionali per presidi sanitari, etc; uno sconto su abbonamenti a riviste apistiche; uno sconto del 10 % sul materiale apistico presso la Coop Florcoop Sanremo e presso aziende convenzionate con Apiliguria, infine l'accesso alla biblioteca di Apiliguria dove si possono consultare una serie di testi inerenti l'apicoltura.

Per informazioni: inviare una mail a imperia@apiliguria.it – oppure cell./Whatsapp 339.3221615 (Massimo)