Al via al Casinò di Sanremo le WSOP Circuit: dieci giorni di tornei, nove anelli in palio e un Main Event da 1.500€

Si aprono oggi al Casinò di Sanremo le World Series of Poker Circuit (WSOP-C), uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli appassionati di poker live. Dopo il successo delle edizioni 2023 e 2024, il celebre circuito internazionale torna nella Riviera dei Fiori con dieci giorni di grande gioco, competizione e spettacolo, che si concluderanno il 1° dicembre. L’afflusso di giocatori è già imponente: migliaia di pokeristi provenienti da tutta Europa, in particolare dalla vicina Francia, stanno raggiungendo le sale del Casinò per sfidarsi sotto l’organizzazione di TexaPoker e dei suoi team. In palio, nel corso del festival, ci saranno nove anelli WSOP-C, simbolo prestigioso del circuito e garanzia di un field di altissimo livello.

Il calendario del WSOP Circuit Sanremo propone una varietà di tornei dal buy-in accessibile, studiati per coinvolgere sia i giocatori emergenti sia i professionisti più navigati. A inaugurare il festival è il Mini Main Event da 300€, ideale per “scaldare i motori”. Seguono alcuni dei format più amati del circuito:

- Colossus – 300€

- High Roller – 2.500€

- Deepstack – 1.000€

- Mystery Bounty – 500€

Il momento più atteso sarà, come da tradizione, il Main Event da 1.500€, in programma dal 27 novembre al 1° dicembre, con quattro flight iniziali. Il Day 2 si svolgerà il 30 novembre, mentre il Final Day, previsto per il 1° dicembre, decreterà il nuovo campione WSOP-C Sanremo, a cui andranno il trofeo e un sostanzioso montepremi. Ogni vincitore di un anello WSOP-C riceverà anche un ambito “Ticket to Paradise” del valore di 5.000 dollari, comprensivo di buy-in da 2.500$ e alloggio per partecipare al WSOP Paradise 2024, in programma dal 4 al 18 dicembre. Tra i premi collaterali figura anche un orologio automatico TexaPoker, ulteriore riconoscimento del prestigio dell’evento.

Con un mix di agonismo, adrenalina e grande affluenza internazionale, il WSOP Circuit Sanremo si conferma uno dei festival di poker più importanti del panorama europeo, pronto a regalare dieci giorni di emozioni e grandi sfide ai tavoli verdi.