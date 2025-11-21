Sanremo: la squadra di pronto intervento al lavoro in centro e a Coldirodi (Foto)

Proseguono i lavori in città da parte della squadra di pronto intervento del Comune, impegnata sia nel centro cittadino sia nelle zone periferiche.

Gli operai, dopo le forti piogge dei giorni scorsi, sono intervenuti in via Martiri della Libertà per il ripristino delle piastrelle del marciapiede, che avevano subìto un distacco a causa della forza dell’acqua.

A Coldirodi si è invece proceduto con l’installazione di un corrimano nei vicoli interni al borgo, la cui necessità era stata segnalata da alcuni abitanti della frazione. Le vie, dove abitano diverse persone anziane, sono quindi ora percorribili più facilmente e in sicurezza.

Altri interventi hanno riguardato la sistemazione della segnaletica verticale, presente all’altezza dei giardini Vittorio Veneto, che risultava danneggiata.