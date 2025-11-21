Il Comitato Epli Liguria partecipa a GustArte: sarà presente anche la Pro Loco “Città di Vallecrosia” (Foto)

Il Comitato Ente Pro Loco Liguria parteciperà a GustArte – Fiera nazionale dei territori a Gravina in Puglia il 28, il 29 e il 30 novembre. All’esposizione, presso l’open space dedicato al Comitato EPLI Liguria, sarà presente anche la ponentina Pro Loco “Città di Vallecrosia”, la quale rappresenterà le Pro Loco della provincia di Imperia iscritte alla Rete Associativa Nazionale EPLI.

Un importante appuntamento di importanza nazionale. Sono quindici, ad oggi, i Comitati regionali EPLI che parteciperanno e, inoltre, ha dato la disponibilità anche la Repubblica Democratica di Serbia. Il Comitato Ente Pro Loco Liguria varcherà, perciò, i confini regionali per partecipare alla prima edizione di GustArte che è molto più di un semplice evento fieristico: è un’esperienza immersiva che punta a valorizzare le eccellenze locali, le tradizioni territoriali, l’arte, il turismo sostenibile e inclusivo e la gastronomia autentica. GustArte ha ottenuto, al momento, il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, di ENIT, delle Regioni Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, di diversi Parchi Nazionali e Regionali, di Enti territoriali, delle Associazioni di Categoria.

"Un'occasione per valorizzare i prodotti tipici locali dell’artigianato, delle eccellenze enogastronomiche, della bellezza storica, architettonica e culturale del territorio nazionale" - dice il Comitato Ente Pro Loco Liguria - "Si tratta di un’iniziativa che vuole mettere in luce quei territori che spesso passano in secondo piano, promuovendo tradizioni e turismo locale come leve di sviluppo. GustArte propone, infatti, eventi, convegni, seminari, spettacoli, esibizioni, esposizioni, pratiche di turismo outdoor, scolastico e montano, Città d’arte e UNESCO, mostra esposizione dei Pani d’Italia, delle sagre, dei prodotti tipici e rivolge particolare attenzione all’accessibilità e sostenibilità, al turismo sostenibile, e sociale, alla sostenibilità dei territori e delle comunità. Desideriamo ringraziare, in particolare, l'assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi e l’assessore al Turismo del comune della Spezia Maria Grazia Frijia, per la messa a disposizione di molto materiale informativo di tutta la regione e della provincia della Spezia. Si è in attesa della messa a disposizione di altro materiale da parte di alcuni Enti territoriali, dell’associazionismo e delle Pro Loco. Per EPL Liguria è un impegno significativo a dimostrazione del suo ruolo e volontà operativa a favore dei territori".

Il Comitato Regionale Ente Pro Loco Liguria, nel frattempo, ha indetto l'assemblea delle associate per sabato 22 novembre nella sua sede legale situata presso KREATIVLAB in via Pecorina snc a Sarzana. Alle 15 è prevista l'assemblea straordinaria per l'approvazione dello statuto adeguato APS per la successiva iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) mentre dalle 16 vi sarà l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sulla nomina del presidente e segretario dell’assemblea; sulle comunicazioni del presidente; sull'approvazione del verbale precedente; sulla presentazione del bilancio consuntivo 2024 che dovrà essere votato; sulla presentazione del bilancio di previsione 2025 da votare; sulla definizione delle quote associative, tessere ed assicurazioni volontari per l’anno 2026 in votazione; sulla proposta di programmi del Comitato Regionale per l’anno 2026 da votare e su varie ed eventuali. "Sono invitate le Pro Loco simpatizzanti e aderenti alla rete associativa EPL Liguria" - fa sapere il Comitato Ente Pro Loco Liguria - "Ha confermato la sua presenza l'assessore al Turismo del comune della Spezia Maria Grazia Frijia".