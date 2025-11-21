 / Attualità

Dalle Regione Liguria oltre 96mila euro per la progettazione di interventi di messa in sicurezza nella provincia di Imperia

Le risorse, erogate a fondo perduto, rientrano nel pacchetto regionale destinato alla difesa del suolo

La Regione Liguria stanzia complessivamente 96.150 euro a favore di due Comuni della provincia di Imperia per la progettazione di interventi mirati alla messa in sicurezza del territorio. Le risorse, erogate a fondo perduto, rientrano nel pacchetto regionale destinato alla difesa del suolo e saranno utilizzate per indagini, monitoraggi e studi tecnici preliminari a opere di mitigazione del rischio idrogeologico.

Nel dettaglio, Camporosso riceve 25.790 euro per progettare gli interventi necessari a mettere in sicurezza il centro sociale La Rocca, situato ai piedi di una parete conglomeratica soggetta a frequenti distacchi di materiale roccioso che minacciano l’area.

A Soldano, in località Orià, vengono assegnati 70.360 euro per approfondire il quadro geologico e monitorare il movimento franoso attivatosi dopo le intense piogge tra marzo e aprile 2024. La frana interessa i terreni intorno all’area ecologica e mette a rischio la viabilità che porta a una zona densamente abitata. Gli studi finanziati serviranno a definire gli interventi necessari per il consolidamento del versante.

Le somme stanziate permetteranno ai Comuni di predisporre la progettazione degli interventi, primo passo verso l’ottenimento dei fondi necessari alla futura realizzazione delle opere.

