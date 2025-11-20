Badalucco si colora di bianco e rosso: il Kids Tour del Principato di Monaco arriva al campo sportivo per una festa dello sport

Per un pomeriggio il campo sportivo di Badalucco, già addobbato per Natale, si tinge di bianco e rosso. In omaggio al Principato di Monaco. Sabato prossimo, infatti, transiterà nel paese più importante della Valle Argentina il 'Kids Tour'. Si tratta di un’attività promozionale del piccolo e vicino Stato per reclamizzare le attività sportive che in esso di svolgono e avvicinarle ad un pubblico vasto. L’evento pianificato per l’Asd Badalucco 2009, da Giampiero Boeri prevede tutta una serie di attività per rendere intense e partecipate le tre ore dell’avvenimento.

“Saranno convolti, con i rispettivi genitori, adulti accompagnatori, e nostri allenatori, tutti i bambini del nostro vivaio e tutti quelli che vorranno partecipare, da ogni località, fino ai 14 anni – dice Boeri – L’arrivo del pulmino monegasco con gli animatori è previsto per le due del pomeriggio. Tutto terminerà intorno alle 17. Sono previsti: tiro al bersaglio con il pallone, video game, gare di calcio balilla, quiz a premi su l’associazione Sportiva Monaco. Al termine, per tutti i partecipanti l’ASD bauchegna offrirà una merenda con pane di Triora e Nutella, grazie alla collaborazione con il panificio Asplanato”.

Non saranno necessarie prenotazioni. L’unico requisito è di arrivare a Badalucco con l’obiettivo di lasciarsi coinvolgere con spirito di amicizia, curiosità, energia ed entusiasmo nell’evento promozionale, a pochi giorni dalle festività natalizie.