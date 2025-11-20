Genova, oltre 30mila presenze alla terza giornata del Festival Orientamenti: attesa una crescita serale

Sono circa 30mila, secondo il dato delle ore 18, le presenze registrate oggi alla terza giornata del Festival Orientamenti, in corso ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova e in programma fino a venerdì 21 novembre. Un numero destinato a crescere ulteriormente, considerando che gli stand e i percorsi del festival resteranno aperti fino alle 21.30, per favorire l’accesso anche ai genitori degli studenti. Nella fascia serale è previsto l’arrivo di altre 7mila persone.

Regione Liguria ha inoltre reso noto che l’affluenza odierna è stata condizionata dai pesanti disagi alla viabilità dovuti al protrarsi delle manifestazioni dei lavoratori dell’ex Ilva. A causa delle lunghe code, è stato necessario sospendere l’arrivo di diversi pullman provenienti da Imperia e Savona, per evitare che gli studenti rimanessero bloccati nel traffico. La giornata ha visto tra gli appuntamenti principali l’incontro con il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, mentre cinema e sport sono stati al centro di numerose iniziative. Grande partecipazione agli incontri dedicati al linguaggio cinematografico e alla privacy, così come all’evento con la pallavolista Stella Nervini, giovane talento già campionessa del mondo.

Domani, venerdì 21 novembre, il festival vivrà la sua ultima giornata – la prima conclusiva di un’edizione estesa su quattro giorni – con un programma particolarmente ricco. Tra gli appuntamenti più attesi:

- Ore 9.30, sala Grecale: “La Corte costituzionale: i suoi compiti e l’importanza nella vita di tutti i giorni”, dialogo-intervista con il giudice della Corte costituzionale Roberto Cassinelli, intervistato dal giornalista Pietro Senaldi;

- Ore 10, Sala 1 cinema The Space: matinée “Musica: tradizione e intelligenza artificiale” con Christian Lavernier e Jacopo Baboni Schilingi;

- Ore 12, sala Levante: incontro con il ministro della Pubblica Istruzione Paolo Zangrillo, presenti gli assessori Simona Ferro e Marco Scajola;

- Ore 14.30, sala Levante: incontro con il ministro della Disabilità Alessandra Locatelli, con gli assessori Simona Ferro e Massimo Nicolò;

- Ore 18, sala Grecale: “C’ero una volta: cercare la propria storia”, dialogo con lo scrittore Alessandro D’Avenia.

Il programma completo e le modalità di iscrizione agli eventi sono disponibili sul sito ufficiale del Festival Orientamenti: orientamenti.regione.liguria.it.