Garante dei diritti degli anziani, Ventimiglia pubblica manifestazione d'interesse per l’acquisizione di candidature

Ventimiglia pubblica una manifestazione d'interesse per l’acquisizione di candidature finalizzate alla nomina della figura del Garante dei diritti degli anziani, istituito con delibera del consiglio comunale del 31 luglio scorso.

Si tratta di una figura importante, prevista e fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, che avrà il compito di ascoltare, tutelare e promuovere i diritti delle persone anziane favorendo il dialogo tra cittadini, servizi e istituzioni. Un punto di riferimento prezioso per il benessere e la qualità della vita della comunità.

Tutte le informazioni, i requisiti richiesti e le modalità per presentare la propria candidatura, entro il 2 dicembre alle 12, sono disponibili sul sito del Comune.