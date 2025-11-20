Con Asl 1 Imperiese lunedì prossimo il settimo appuntamento con l'iniziativa "Percorsi di salute e diabete"

Torna lunedì prossimo “Percorsi di salute e diabete”, l’iniziativa promossa da Asl1 – Centro Endocrino Metabolico in collaborazione con l’Associazione Diabete Giovanile Ponente APS. L’incontro rappresenta il settimo degli otto appuntamenti formativi in calendario fino a dicembre, pensati per approfondire, insieme a specialisti del settore, i principali aspetti legati al mondo del diabete.

La conferenza si svolgerà al Palasalute di Imperia, in via Acquarone, al piano terra della Casa della Comunità, dalle 14.30 alle 16.30. A guidare l’incontro sarà la dottoressa Anna Aleo, diabetologa di Asl1, che affronterà il tema “Tecnologia applicata al DM1”, con un focus sulle innovazioni oggi disponibili per la gestione del diabete di tipo 1.

L’iniziativa è aperta al pubblico e si propone di offrire informazioni utili, strumenti pratici e un confronto diretto con gli esperti per migliorare la qualità della vita delle persone con diabete e delle loro famiglie.