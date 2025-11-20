Camporosso sostiene le famiglie, contributi a rimborso delle spese dei nidi d’infanzia: aperto il bando

Il comune di Camporosso sostiene le famiglie. È stato, infatti, aperto il bando per l’assegnazione di contributi a rimborso delle spese dei nidi d’infanzia (3–36 mesi), sia pubblici che privati.

"Un sostegno concreto per agevolare l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia e garantire pari opportunità sul territorio" - dice il sindaco Davide Gibelli - "Le domande possono essere presentate fino al 19 dicembre 2025".

"Importi dei contributi verranno assegnati in base all’ISEE" - sottolinea il primo cittadino - "Chi ha un ISEE fino a 25.000euro potrà avere un contributo massimo di 5.000 euro all’anno, chi ha un ISEE da 25.001 a 40.000 euro potrà avere un contributo massimo di 3.500 euro all’anno e chi ha un ISEE oltre i 40.000 euro potrà avere un contributo massimo di 1.000 euro all’anno. Tutti i requisiti e le modalità di accesso sono disponibili sul sito del comune di Camporosso".