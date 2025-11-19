L’inverno arriva in Liguria: neve a bassa quota tra Genova e Savona, temperature in forte calo anche nell’Imperiese

L’inverno bussa con decisione alle porte della Liguria. Secondo l’ultimo bollettino diffuso da Arpal, una massa d’aria fredda in arrivo dalla Scandinavia raggiungerà il Mediterraneo nella giornata di venerdì, determinando un marcato peggioramento delle condizioni meteo e portando con sé le prime nevicate della stagione.

Già dalla tarda serata di venerdì la quota neve è attesa in netto calo: sull’Appennino di Levante i fiocchi potrebbero scendere fino ai 500 metri, mentre nelle aree interne delle province di Genova e, a seguire, Savona, la neve potrebbe comparire anche tra i 200 e i 300 metri di altitudine. Proprio Genovesato e Savonese saranno le zone maggiormente interessate dal nucleo di aria fredda, dove l’afflusso più intenso potrà determinare precipitazioni più diffuse e un calo termico anche più marcato.

La giornata di venerdì si aprirà con nuvolosità sparsa, ma dal pomeriggio la copertura aumenterà soprattutto lungo l’Appennino e sui versanti padani, dove sono attese le prime precipitazioni. "Il peggioramento è legato allo spostamento di un nucleo d’aria fredda che – spiegano i previsori di Arpal – si muove dalla Scandinavia verso Sud e farà il suo ingresso nel bacino del Mediterraneo approfondendo un minimo di pressione sulla Costa Azzurra. Nel suo successivo movimento verso Sud convoglierà aria umida sulla Liguria che, unita all’aria fredda in ingresso dalla pianura Padana, provocherà le prime precipitazioni nevose".

Sebbene il focus dell’irruzione invernale riguarderà in particolare il centro della regione, anche la provincia di Imperia sarà coinvolta dall’ondata di freddo: le temperature sono previste in deciso calo, con valori che nel weekend scenderanno sensibilmente rispetto ai giorni precedenti e con una sensazione di freddo più pungente complice la ventilazione settentrionale.

Il passaggio della massa d’aria fredda segnerà quindi l’avvio della stagione invernale sul territorio ligure, con un fine settimana caratterizzato da clima rigido e prime spolverate di neve anche a quote insolitamente basse per il mese.