Ventimiglia, rianimazione e pediatrica: nuove ambulanze per la Croce Verde Intemelia

Nuove ambulanze per la Croce Verde Intemelia a Ventimiglia. I mezzi verranno inaugurati sabato 22 novembre in piazza XX Settembre.

Per l'occasione verranno benedette due ambulanze: una rianimazione donata dalla famiglia Ballestra e da Calcestruzzi Val Roya in ricordo di Albino e Virginia Ballestra e una pediatrica donata da Forza Attiva che andranno così a potenziare il servizio alla cittadinanza e il parco mezzi dell’associazione, da sempre punto di riferimento per il soccorso sul territorio intemelio.

Il programma prevede alle 10 il ricevimento di consorelle e autorità, alle 10.30 il saluto del presidente Davide Pallanca, alle 11 i saluti delle autorità presenti, alle 11.15 la benedizione degli automezzi da parte del vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, alle 11.45 i ringraziamenti e alle 12 un rinfresco.

Fondata nel 1949, la Croce Verde Intemelia Odv opera senza sosta a servizio della popolazione, assicurando interventi di soccorso, trasporto sanitario e iniziative di formazione. Con l’arrivo di queste nuove ambulanze, l’associazione conferma la volontà di mantenere un parco mezzi moderno, efficiente e sempre pronto a rispondere alle esigenze di un territorio complesso e dinamico come quello intemelio.