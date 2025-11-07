 / Attualità

Attualità | 07 novembre 2025, 16:21

Nuove autoambulanze per la Croce Verde Intemelia, a Ventimiglia l'inaugurazione: scatta il divieto di sosta

Il provvedimento sarà valido in piazza XX Settembre, in via Martiri della Libertà e in via Hanbury

Nuove autoambulanze per la Croce Verde Intemelia di Ventimiglia. I mezzi verranno inaugurati ufficialmente sabato 22 novembre in piazza XX Settembre.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata, a tutte le categorie dei veicoli, in piazza XX Settembre, via Martiri della Libertà, fra via Hanbury e via Cavour, e via Hanbury, tra via Agricola e via della Stazione, dalle 7 del 22 novembre fino alla fine della manifestazione.

Lo stabilisce un'ordinanza, emessa dalla polizia locale, considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell’integrità del patrimonio stradale comunale, di dover disciplinare la sosta e il transito, veicolare e pedonale, nelle strade coinvolte.

Elisa Colli

