Nuove autoambulanze per la Croce Verde Intemelia, a Ventimiglia l'inaugurazione: scatta il divieto di sosta

Nuove autoambulanze per la Croce Verde Intemelia di Ventimiglia. I mezzi verranno inaugurati ufficialmente sabato 22 novembre in piazza XX Settembre.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata, a tutte le categorie dei veicoli, in piazza XX Settembre, via Martiri della Libertà, fra via Hanbury e via Cavour, e via Hanbury, tra via Agricola e via della Stazione, dalle 7 del 22 novembre fino alla fine della manifestazione.

Lo stabilisce un'ordinanza, emessa dalla polizia locale, considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell’integrità del patrimonio stradale comunale, di dover disciplinare la sosta e il transito, veicolare e pedonale, nelle strade coinvolte.