Da Bordighera a Ospedaletti, il Festival delle ragazze si sposta a 'La Piccola'

Da Bordighera a Ospedaletti. La stagione invernale de "Il Festival delle ragazze" si sposta a 'La Piccola'.

Dopo la straordinaria stagione estiva che ha registrato il tutto esaurito e un grandissimo apprezzamento di pubblico e critica nella città delle palme, la rassegna letteraria al femminile riparte in inverno con una nuova casa: il teatro a 'La Piccola' di Ospedaletti. L’associazione culturale Festival delle Ragazze ha, infatti, deciso di cambiare sede per la stagione invernale.

La rassegna dedicata alla voce delle donne in letteratura riprenderà, perciò, al Teatro a La Piccola di Ospedaletti domenica 4 gennaio 2026 con Flavia Trupia, che presenterà il suo ultimo libro “Viva la retorica sempre! Il superpotere della parola”, Piemme Edizioni. Autrice e giornalista nota per il suo stile ironico e profondo, da anni si occupa di retorica al femminile, offrendo strumenti concreti affinché le donne acquisiscano sicurezza nel parlare in pubblico, nel farsi ascoltare e nel far valere le proprie idee in ogni ambito della vita. A seguire, con cadenza mensile, si terranno altri incontri: arriveranno, infatti, anche Mathilde Bonetti, Nicoletta Verna, Stefania Bertola, Ilenja Petracalvina e molte altre ospiti che hanno già confermato con entusiasmo la loro partecipazione.

L’associazione, nata a Bordighera nel giugno 2024 con la presentazione del libro “La ragazza che amava Miyazaki” di Raffaella Fenoglio, finalista al Premio Bancarellino 2025, è stata fondata da Raffaella Fenoglio, Barbara Bonavia e Donatella Traci. Le tre socie fondatrici si dicono "entusiaste e grate per il calore ricevuto finora dal pubblico e dalle autrici". "Portare la voce delle donne in luoghi diversi è sempre stato il nostro obiettivo. Dopo le piazze e i giardini dell’estate, il Teatro La Piccola ci permetterà di creare un’atmosfera perfetta per l’inverno" - svelano Raffaella Fenoglio, Barbara Bonavia e Donatella Traci - "Il 2026 riserverà altre sorprese: sono già in programma nuovi appuntamenti a Bordighera e un’importante novità dedicata alle autrici emergenti dell’estremo Ponente ligure, un progetto pensato per dare spazio e visibilità alle voci nuove del territorio. L’ingresso agli incontri è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni e per conoscere il calendario completo si può visitare il nostro Instagram @_ilfestivaldelleragazze o mandare un'e-mail a ilfestivaldelleragazze@gma.com".