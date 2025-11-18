Ventimiglia celebra la Virgo Fidelis, la patrona dell'Arma dei carabinieri. Il 23 novembre alle 11 si terrà, infatti, una santa messa dedicata a questa ricorrenza presso la parrocchia di Sant'Agostino a Ventimiglia.
La cerimonia, proposta da Anc sezione Movm Fois di Ventimiglia, sarà animata dai canti del Coro Anc Ventimigliese diretto dal maestro Dario Amoroso, che fa parte dell'associazione nazionale carabinieri e rientra nel gruppo artistico musicale culturale Anc di Ventimiglia.
Per l'occasione l'artista locale Skipa ha preparato una sorpresa: una tela in memoria del carabiniere Albino Badinelli, insignito di Medaglia d'oro al merito civile alla memoria per essersi sacrificato per salvare un gruppo di venti civili che i nazifascisti minacciavano di trucidare come rappresaglia a un attacco subito.