 / Eventi

Eventi | 18 novembre 2025, 10:46

Ventimiglia celebra la Virgo Fidelis, la patrona dell'Arma dei carabinieri

Con la partecipazione del Coro Anc Ventimigliese

Ventimiglia celebra la Virgo Fidelis, la patrona dell'Arma dei carabinieri

Ventimiglia celebra la Virgo Fidelis, la patrona dell'Arma dei carabinieri. Il 23 novembre alle 11 si terrà, infatti, una santa messa dedicata a questa ricorrenza presso la parrocchia di Sant'Agostino a Ventimiglia.

La cerimonia, proposta da Anc sezione Movm Fois di Ventimiglia, sarà animata dai canti del Coro Anc Ventimigliese diretto dal maestro Dario Amoroso, che fa parte dell'associazione nazionale carabinieri e rientra nel gruppo artistico musicale culturale Anc di Ventimiglia.

Per l'occasione l'artista locale Skipa ha preparato una sorpresa: una tela in memoria del carabiniere Albino Badinelli, insignito di Medaglia d'oro al merito civile alla memoria per essersi sacrificato per salvare un gruppo di venti civili che i nazifascisti minacciavano di trucidare come rappresaglia a un attacco subito.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium