Sanremo, primo confronto tra Comune e attivisti animalisti: clima positivo e apertura a un percorso condiviso

Si è svolto ieri mattina in Comune il primo incontro formale tra l’amministrazione sanremese e gli attivisti animalisti, a seguito della manifestazione di ieri pomeriggio. Un appuntamento atteso e considerato un passaggio fondamentale per aprire un dialogo stabile sul tema del benessere animale in città. Attorno al tavolo erano presenti il sindaco Alessandro Mager, l’assessore all’Ambiente Ester Moscato, il consigliere comunale Bellini, l’avvocato Ethel Moreno – che ha seguito l’iter della richiesta dell’incontro – Nesibe Caprile ed Elena Mollo, punto di raccordo tra le parti.

Secondo quanto trapela, il confronto sarebbe stato franco e costruttivo. Si sarebbe parlato dei casi più urgenti segnalati dagli attivisti, tra cui quello di Kessy, già emerso nei giorni scorsi, e di alcune situazioni sul territorio che richiederebbero verifiche da parte dei servizi competenti. Tra i temi affrontati ci sarebbe anche il ruolo dell’ASL veterinaria, più volte al centro dell’attenzione degli attivisti, che chiedono maggiori interventi e un coordinamento più efficace nei casi delicati. Le impressioni raccolte al termine della riunione descrivono un clima collaborativo, con i rappresentanti del Comune che avrebbero manifestato disponibilità all’ascolto e attenzione ai problemi esposti. L’incontro viene considerato un primo passo, utile a far emergere criticità e a porre le basi per un percorso di lavoro condiviso.

Non è escluso che nelle settimane a venire possa essere organizzato un nuovo appuntamento, per approfondire i temi trattati e definire eventuali azioni operative. Per gli attivisti, oggi, è stato soprattutto un segnale di apertura: un’occasione per sentirsi ascoltati e per accendere un confronto che, nelle loro aspettative, potrebbe diventare una collaborazione più ampia e strutturata.