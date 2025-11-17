Ventimiglia: Consulta comunale giovanile, l’assessora Milena Raco incontra gli studenti del “Fermi Polo Montale”

L’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione del Comune di Ventimiglia, dott.ssa Milena Raco, ha dialogato con le studentesse e gli studenti delle classi quarte e quinte dei plessi ventimigliesi dell’Istituto “Fermi Polo Montale” lo scorso 14 novembre.

L’appuntamento ha avuto come fulcro la presentazione e la discussione della Consulta comunale giovanile, un organismo pensato per dare voce ai ragazzi e alle ragazze all’interno delle dinamiche amministrative locali.

Durante la mattinata, le allieve e gli allievi degli indirizzi tecnici e professionali hanno potuto confrontarsi con la concreta possibilità di eleggere propri rappresentanti da affiancare agli amministratori comunali. L’obiettivo è quello di portare le problematiche e le esigenze del mondo della scuola e della gioventù direttamente nelle sedi istituzionali, rendendo i giovani protagonisti attivi della vita cittadina.

Il bando, aperto fino al 15 dicembre prossimo, consentirà agli studenti di candidarsi e di scegliere i loro portavoce. Si tratta di un’occasione preziosa che permetterà ai ragazzi non solo di esprimere le proprie idee, ma anche di assumere un ruolo di responsabilità e di utilità per la comunità. La Consulta, infatti, potrà rappresentare un primo passo verso un futuro impegno politico e amministrativo, aprendo la strada a chi, un domani, potrebbe diventare consigliere o assessore.

L’incontro ha riscosso grande interesse e partecipazione, trasformandosi in una mattinata intensa e proficua, dedicata al senso civico, alla responsabilità e alla consapevolezza del valore della partecipazione attiva. Le studentesse e gli studenti hanno dimostrato entusiasmo e curiosità, confermando quanto sia importante offrire loro spazi di confronto e di coinvolgimento nelle decisioni che riguardano la città e il loro futuro.