Asl1 aderisce alla campagna azzurra: consulenze gratuite per la prevenzione dei tumori urologici

L'Asl1 si tinge di azzurro per tutto il mese di novembre, aderendo alla campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione delle patologie maschili e in particolare dei tumori urologici, con l'obiettivo di rompere il silenzio su questi argomenti, incoraggiare gli uomini a adottare buone abitudini di vita e a sottoporsi a controlli periodici.

L'iniziativa principale prevede due giornate gratuite – prenotabili on line – con gli specialisti di Asl1, un'occasione preziosa per la popolazione maschile per confrontarsi senza necessità di prenotazione. Le date da segnare in agenda sono: il 20 novembre e il 27 novembre dalle 8,30 alle 13, presso il 4° piano dell'ospedale di Imperia per le consulenze sulla prevenzione uro-oncologica. All'iniziativa possono aderire uomini e donne maggiorenni.

Qui il link per effettuare la prenotazione, a partire dalle 12 di martedì 18 novembre: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-asl1-consulenze-uro-oncologiche-1970454557625?aff=oddtdtcreator. Il link per la prenotazione sarà presente anche sul sito e pagina Facebook di Asl1.