Sanremo: convocato per lunedì prossimo il Consiglio comunale, Question Time alle 17 e seduta ordinaria dalle 17.30

Il Comune di Sanremo ha ufficializzato la convocazione del Consiglio comunale per lunedì prossimo. La giornata si aprirà con una seduta speciale e pubblica dedicata al Question Time, fissata per le 17. Come previsto dall’art. 22 del regolamento consiliare, durante questa fase non è previsto il conteggio del numero legale dei presenti.

La seconda convocazione della giornata è fissata alle 17.30, sempre del 24 novembre, per la seduta ordinaria del Consiglio comunale. L’ordine del giorno comprende nove punti, molti dei quali immediatamente eseguibili. Sotto i principali temi in discussione:

1. Ordini del giorno

Si aprirà la sessione con l’esame degli ordini del giorno presentati dai gruppi consiliari.

2. Approvazione dei verbali

Saranno sottoposti al voto i verbali della seduta precedente del 3 novembre 2025, numeri 42-47.

3. Razionalizzazione delle partecipate

Il Consiglio discuterà il Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31 dicembre 2024, come previsto dal Testo Unico sulle partecipazioni pubbliche.

4. Ricognizione dei servizi pubblici locali

Arriverà in aula la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anch’essa riferita al 31 dicembre 2024.

5. Assestamento di bilancio

Prevista una variazione di assestamento generale del bilancio 2025–2026–2027, comprensiva dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione.

6. Rigenerazione urbana

Tra i punti più rilevanti, l’approvazione dell’ambito di rigenerazione urbana RU_02 – Ex Convento dei Gesuiti, in via Palazzo: un intervento urbanistico strategico per la città.

7. Modifiche al regolamento di polizia mortuaria

All’esame del Consiglio anche alcune modifiche al regolamento relativo ai servizi cimiteriali.

8. Aliquote IMU 2026

Verranno approvate le aliquote IMU per l’anno 2026, con effetto immediato dopo la votazione.

9. Riconoscimento debito fuori bilancio

All’ordine del giorno anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio pari a 113.784,90 euro, derivante da una sentenza esecutiva del quarto trimestre 2025.